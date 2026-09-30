Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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30.09.2026 12:38:00
Boeing was at risk of losing all fighter-jet production altogether. Now the stock is up on a new Navy contract.
Shares in the aerospace company rose close to 3% in premarket trading on Wednesday after the U.S. Navy selected it to develop its next-generation fighter jet.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|12 620,00
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|Boeing Co.
|164,54
|-0,47%
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