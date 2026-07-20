First Philippine Holdings Aktie

First Philippine Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893498 / ISIN: PHY2558N1203

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20.07.2026 15:45:12

Boeing wins first Philippine Airlines order in two decades

The aircraft will be delivered from 2031Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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