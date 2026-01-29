Boeing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Boeing lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 129,20 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 88,99 Milliarden BRL eingefahren.

Boeing hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,010 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,100 BRL je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 499,81 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 358,60 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 39,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at