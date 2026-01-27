Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

Spartenverkauf 27.01.2026 14:15:39

Boeing zurück in der Gewinnzone - Aktie verliert dennoch

Boeing zurück in der Gewinnzone - Aktie verliert dennoch

Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing hat dank eines Spartenverkaufs seinen ersten Jahresgewinn seit 2018 erzielt.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,2 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 11,8 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Rivale des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Arlington mitteilte. So spülte der bereits angekündigte Verkauf des Geschäfts mit digitalen Dienstleistungen an die Software-Investmentfirma Thoma Bravo einen Gewinn von 9,6 Milliarden Dollar in Boeings Kasse.

Allerdings erholte sich Boeing auch im Tagesgeschäft ein Stück von seiner Dauerkrise, die sich im Jahr 2024 deutlich verschärft hatte. Weil der Hersteller im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Passagier- und Frachtjets auslieferte, sprang der Umsatz um gut ein Drittel auf 89,5 Milliarden Dollar nach oben und übertraf zugleich die Erwartungen von Analysten. Während die Rüstungs- und Raumfahrtsparte ihren operativen Verlust deutlich eindämmte, schrieb das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets jedoch immer noch tiefrote Zahlen.

Die Boeing-Aktie verliert vorbörslich im NYSE-Handel zwischenzeitlich 0,78 Prozent auf 246,49 US-Dollar.

/stw/jha/

ARLINGTON (dpa-AFX)

