Boeings 737MAX-Produktion wegen mangelhafter Qualitätskontrolle gerügt

Washington (Reuters) - Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA rügt den US-Flugzeughersteller Boeing wegen mangelhafter Qualitätskontrolle.

Bei der Überprüfung der Produktion der 737 MAX von Boeing und dem Zulieferer Spirit AeroSystems seien mehrere Fälle festgestellt wurden, in denen die Unternehmen die Anforderungen nicht eingehalten hätten. Zudem seien Probleme bei der Kontrolle des Herstellungsprozesses, der Handhabung und Lagerung von Teilen und der Produktkontrolle bei Boeing festgestellt worden. Die Behörde habe den Unternehmen eine Zusammenfassung ihrer Feststellungen übermittelt, diese jedoch nicht veröffentlicht, da sie Teil einer laufenden Untersuchung sei.

Bei Boeing und Spirit AeroSystems, die den Rumpf für das MAX-Flugzeug herstellen, war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Anlass für die Prüfung war ein Vorfall von Anfang Januar, als bei einer Boeing 737 MAX-9 von Alaska Airlines kurz nach dem Start in Portland in knapp fünf Kilometern Höhe ein Teil der Kabinenwand herausgefallen war, hinter der sich der Notausgang befindet. Danach hatte sich herausgestellt, dass vier Bolzen an der Kabinentür fehlten.

