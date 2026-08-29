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WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836

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29.08.2026 13:30:00

Boeing's Back in the Defense Business With a Big $131.2 Billion Order for New F-15 Fighters

Civilian airplane builder Boeing's (NYSE: BA) on-again, off-again defense business is on once again raking in big contracts -- and earning money on them.As recently as 2024, Boeing was in the dumps. Boeing reported $12 billion in losses that year, with both its civilian commercial airplanes division and its military-focused defense, space, and security (BDS) unit deeply in the red. The company burned through more than $14 billion in negative free cash flow.But what a difference a year makes -- and what a bigger difference two years can make!Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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