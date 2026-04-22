Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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22.04.2026 16:00:00
Boeing’s defense business is booming at a time when airplanes are disappointing
Boeing’s stock jumped Wednesday, as a partnership with the Trump administration on PAC-3 interceptor missiles provided a boost to the company’s defense business, which saw revenue rise well above expectations.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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