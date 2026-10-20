20.10.2026 21:46:20

Boeing’s Large 737 Max Jet Secures U.S. Approval

After years of delay, the Federal Aviation Administration certified the 737 Max 10, the largest version of Boeing’s most popular plane.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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