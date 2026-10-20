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20.10.2026 21:46:20
Boeing’s Large 737 Max Jet Secures U.S. Approval
After years of delay, the Federal Aviation Administration certified the 737 Max 10, the largest version of Boeing’s most popular plane.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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