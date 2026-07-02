Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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02.07.2026 14:31:00
Boeing’s MQ-28 flies with US Air Force in Indo Pacific
- MQ-28 Ghost Bat is first collaborative combat aircraft (CCA) to be integrated into multinational, joint force Exercise Valiant Shield 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei The Boeing Co.
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