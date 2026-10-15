Boeing's Secret Weapon Isn't on the Factory Floor -- It's in the Boardroom

Boards of directors matter. They are responsible for defending shareholders' interests and helping set the company's strategic direction and capital allocation, electing its management, and lending their experience and expertise to steer the company in the right direction. These are incredibly important aspects for a company like Boeing (NYSE: BA) right now, and the good news is the board looks significantly stronger than it did a few years ago.

One useful way to assess the changes is to consider the board when the previous CEO, David Calhoun, was appointed and compare it with the board when the current CEO, Kelly Ortberg, took over.

Boeing Board That Elected Calhoun

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