ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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03.08.2026 20:05:26
Boeing’s Smallest 737 Jet Wins F.A.A. Approval
After years of delays, the Federal Aviation Administration has certified the Boeing 737 Max 7, the smallest version of the company’s best-selling plane.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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07.07.26
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22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen geht es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.