Börse: Dax fällt auf Februar-Wert - Sorge um US-Konjunktur lässt Aktienkurse einbrechen

Nach Verkäufen an den asiatischen Handelsplätzen sprechen Börsianer von einem Bärenmarkt: An den Finanzmärkten wächst die Sorge vor einer starken Abkühlung der US-Konjunktur. Nicht nur in Asien brechen die Kurse ein. Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online