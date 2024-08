Börse: Dax fällt binnen einer Woche um vier Prozent

Am Freitag setzte sich der Kurssturz an der Börse fort. Der Dax beendete die Woche mit der schwächsten Kursentwicklung seit zwei Jahren. Grund sind schlechte Arbeitsmarktdaten aus den USA und die Sorge vor einer Eskalation in Nahost. Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online