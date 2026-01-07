|
07.01.2026 09:15:00
Börse: Dax springt erstmals über Marke von 25.000 Punkten
Anleger haben offenbar Hoffnung in die deutsche Wirtschaft: An der Frankfurter Börse hat der Leitindex Dax erstmals die 25.000-Punkte-Marke übersprungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
