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08.04.2026 11:05:00
Börse: Dax springt nach oben, Anleger feiern Waffenruhe mit Iran
Für zwei Wochen wollen die USA und Iran die Waffen schweigen lassen, die Straße von Hormus soll wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Trotz großer Ungewissheit: An der Börse wird bereits jetzt gejubelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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