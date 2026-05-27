Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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27.05.2026 07:00:00
Börse: Nasdaq 100 überspringt erstmals 30.000-Punkte-Marke
Die Verhandlungen mit Iran und die Geschäftschancen der KI sorgen für Optimismus an den US-Börsen. Der Nasdaq 100 erreicht einen neuen Rekordwert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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