SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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06.05.2026 05:30:00
Börse: Sell in May - ist jetzt der Moment gekommen, an dem Sie Ihre Aktien verkaufen sollten?
Eine alte Börsenweisheit empfiehlt, sich im Sommer von der Börse zurückzuziehen und erst Halloween wieder einzusteigen. Funktioniert das wirklich? Die Antwort überrascht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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