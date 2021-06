ATX etwas fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Märkte in Asien uneinheitlich

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag gut behauptet erwartet.

Der Leitindex ATX notiert vorbörslich etwas höher.

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit etwas höheren Notierungen in die Sitzung starten. Nach dem schwachen Wochenbeginn werden auch die europäischen Leitbörsen etwas höher erwartet. Der Datenkalender wird zu Beginn des Monats von den Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindizes dominiert, hieß es von den Helaba-Experten. Den Auftakt geben wie immer die Umfrageergebnisse des Verarbeitenden Gewerbes. Weiters finden sich die Verbraucherpreise der Eurozone sowie der Dallas-Fed-Index auf der Agenda.

In Wien könnten zudem aktuellen Unternehmensnachrichten für Bewegung sorgen: Wertaufholungen bei Immobilien, die in der Coronakrise abgewertet worden waren, sowie eine Aufwertung ihres S IMMO-Anteils haben der IMMOFINANZ AG im ersten Quartal zu einem hohen Gewinn verholfen, wurde am Vorabend bekannt.

Ferner legte die ZUMTOBEL Group am Donnerstagabend vorläufige Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (per 30. April 2021) vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet.

Der DAX legt vorbörslich zu.

Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnen sich am Dienstag im DAX wieder leichte Gewinne ab. Mit einem Vortageshoch von 15.499 Punkten hatte sich einmal mehr die Bedeutung der Marke von 15.500 Punkten gezeigt. Bereits zum wiederholten Mal fehlten in diesem Bereich die Anschlusskäufe. Vom Rekordhoch von 15.568 Punkten wurde der DAX in der Vorwoche schnell wieder zurückgeholt. Für den Mai bleibt jedoch ein Gewinn von fast zwei Prozent. Es war der vierte Gewinnmonat in Folge.

WALL STREET

Aufgrund des "Memorial Day" blieben die US-Börsen am Montag geschlossen. An diesem gesetzlichen Feiertag wird der Kriegsgefallenen gedacht.

Der Dow Jones hatte sich zuletzt am Freitag freundlich gezeigt und um 0,19 Prozent auf 34.529,45 Punkte zugelegt. Lediglich marginal bergauf war es vor dem langen Wochenende mit dem NASDAQ Composite gegangen, der 0,09 Prozent höher auf 13.748,74 Indexpunkten geschlossen hatte.

Insgesamt seien am US-Aktienmarkt die Anleger die meiste Zeit wieder risikobereiter gewesen angesichts recht solider Wirtschaftsdaten, der Ausgabenpläne von US-Präsident Joe Biden und der Erwartung einer weiter sehr lockeren US-Geldpolitik, hieß es aus dem Handel. In dem am Freitag veröffentlichten Haushaltsentwurf heißt es, das Budget für das kommende Jahr von rund sechs Billionen Dollar werde die USA durch Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung wettbewerbsfähiger machen. Die Investitionen würden Millionen Jobs schaffen.

ASIEN

Am Dienstag tendieren die wichtigsten asiatischen Märkte in verschiedene Richtungen.

In Tokio gibt der Nikkei 0,16 Prozent ab auf 28.814,34 Zähler.

Während es für den Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland mittlerweile um 0,19 Prozent nach oben geht auf 3.622,34 Punkte, gewinnt der Hang Seng 0,78 Prozent auf 29.380,19 Einheiten.

Erneut mit keiner einheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Während es in Tokio und Schanghai leicht abwärts geht, liegt der Hang-Seng-Index in Hongkong moderat im Plus.

Die Marktreaktion auf die Änderung der chinesischen Familien-Politik, die es verheirateten Paaren erlaubt, bis zu drei Kinder zu haben, wird laut IG genau beobachtet werden. Die Anpassung erfolge vor dem Hintergrund einer schnell alternden Bevölkerung und eines Rückgangs der Geburten vor dem Hintergrund stark steigender Lebenshaltungskosten. Für keinen Impuls sorgt der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Rahmen der Erwartung und zum Vormonat wenig verändert ausgefallen ist.

In Hongkong sprechen Marktteilnehmer von einer abwartenden Haltung im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten, so Einzelhandelsumsätzen aus Hongkong und dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA, beides für Mai.

Marktteilnehmer in Japan verweisen derweil auf die weiter bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Corona-Neuinfektionen. Die japanische Regierung hatte zuletzt den Notstand für viele Regionen bis zum 20. Juni verlängert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX