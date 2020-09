ATX vorbörslich stärker -- DAX im Plus erwartet -- Börsen in Fernost mit wenig Bewegung

Am heimischen Aktienmarkt dürften Anleger zugreifen. Der DAX legt vorbörslich zu. Den asiatischen Indizes fehlt es an richtungsweisenden Impulsen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag auf rotem Terrain.

Der ATX verbuchte im frühen Montagshandel Aufschläge und verteidigte seine Gewinne zunächst, wechselte aber dann das Vorzeichen. Am Ende des Handelstags stand ein Minus von 1,61 Prozent bei 2.217,05 Stellen an der Kurstafel.

Mit uneinheitlichen Börsen in Europa rechnen Händler am Dienstag. Den Vorlagen von der Wall Street könnten eher Gewinnmitnahmen am breiten Markt folgen, für Optimismus könnten aber starke Einkaufsmanager-Indizes aus China und vielen anderen Ländern Asiens sorgen. Dort gibt es überall starke Anzeichen für eine Erholung des Exportgeschäfts. Der Caixin China-PMI stieg auf den höchsten Stand seit Januar 2011. Besonders im Fokus stehen daher im Tagesverlauf die zahlreichen zweiten Lesungen der PMIs aus Europa, in den USA wird der wichtige ISM-Einkaufsmanager-Index berichtet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit grünen Vorzeichen in den Dienstagshandel starten.

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel freundlich.

Nach dem kleineren Rückschlag zu Wochenbeginn erwartet der Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn eine Rückkehr auf 13.010 Punkte. Er taxiert den deutschen Leitindex damit rund ein halbes Prozent über den Vortagesschluss. Martin Utschneider, technischer Analyst beim Bankhaus Donner & Reuschel, hält den Markt im Kampf um seinen Aufwärtstrend kurzfristig für hochsensibel und anfällig. Große Sprünge dürften derweil angesichts der nachlassenden Konjunkturdynamik nicht drin sein, so der Experte. Für mehr Gegenwind könnte bald auch der Euro sorgen, sollte seine Aufwärtstrend zum US-Dollar andauern.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street hielten am Montag die Füße still.

Der Dow Jones startete mit einem minimalen Minus von 0,04 Prozent bei 28.643,66 Punkten in die neue Woche, fiel anschließend jedoch weiter zurück. Zum Handelsschluss verbuchte er ein Minus von 0,78 Prozent auf 28.430,05 Einheiten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete daneben 0,2 Prozent stärker bei 11.718,81 Zählern und bewegt sich auch danach noch in der Gewinnzone. Dabei stellte er zwischenzeitlich eine neue Bestmarke auf. Er verließ den Handel 0,68 Prozent fester bei 11.775,46 Indexpunkten.

Während der US-Leitindex leichte Ermüdungserscheinungen zeigte, konnte der Techwerte-Index neue Rekorde aufstellen. Getrieben wurde der Optimismus noch immer von der geldpolitischen Wende der US-Notenbank Fed. Diese gab bekannt, sich von ihrem festen Inflationsziel verabschiedet zu haben. Allerdings blieb die positive Stimmung fragil: Die Sommerpause des US-Kongresses endet, der Wahlkampf rund um die Präsidentschaft dürfte wieder Fahrt aufnehmen und auch der Handelsstreit zwischen den USA und China ist noch immer nicht vom Tisch.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen nur geringe Kursbewegungen am Dienstag.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei marginale 0,03 Prozent im Plus bei 23.146,29 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,06 Prozent höher bei 3.397,69 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng 0,27 Prozent auf 25.245,30 Stellen.

In China, wo der Caixi-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August auf das höchste Niveau seit fast einem Jahrzehnt geklettert ist, tut sich an den Aktienmärkten wenig. Anleger interessierten sich mehr für harte Fakten als für solche Daten, heißt es. Nach der langen Aufschwungphase am Aktienmarkt sei dieser der tatsächlichen Entwicklung weit enteilt, nun könnte es turbulenter am Aktienmarkt zugehen, sagt ein Händler. Auch saisonal bewegten sich die Märkte auf eine schwächere Periode zu.

In Tokio fast das gleiche Bild wie in China - kaum Bewegung. Titel aus den Sektoren Telekommunikation, Versicherungswesen und Immobilien drücken das Marktbarometer. Bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten nach dem Rücktritt von Shinzo Abe dürfte Zurückhaltung am japanischen Aktienmarkt herrschen, prognostizieren Händler.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX