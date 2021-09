Asiens Börsen in Grün

Die Börsen in Fernost verbuchen am Mittwoch Gewinne. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag fester. Der deutsche Leitindex fiel nach einem freundlichen Auftakt ins Minus. An der Wall Street herrschte Zurückhaltung.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am zweiten Handelstag der Woche zu.

Der ATX bewegte sich bereits kurz nach Handelsstart auf grünem Terrain und konnte sich dort auch halten. Der Leitindex beendete die Sitzung 0,34 Prozent fester bei 3.619,69 Punkten.

Die Aufmerksamkeit richtete sich am zweiten Handelstag der Woche auf die Preisentwicklung in der Eurozone, am Nachmittag wanderten die Blicke dann auf Stimmungsdaten aus den Vereinigten Staaten. Bereits veröffentlichte Teuerungsdaten aus Frankreich schienen diese Annahme zu untermauern. Die Inflation in Frankreich stieg auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Im Jahresvergleich hätten sich die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) um 2,4 Prozent erhöht, so das Statistikamt Insee. Im Vormonat hatte die Rate nur 1,5 Prozent betragen.

Unternehmensseitig stehen am Dienstag frische Zahlen der STRABAG im Fokus. Der Konzern hob nach einem Gewinnsprung seinen Ausblick an. Bereits am Vorabend hatte die IMMOFINANZ ihre Bücher geöffnet.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag wenig optimistisch.

Der DAX eröffnete die Sitzung am zweiten Handelstag der Woche in der Gewinnzone und überstieg zwischenzeitlich die Marke von 16.000 Punkten. Im weiteren Verlauf musste der Leitindex seine Gewinne jedoch wieder abgeben und rutschte auf rotes Terrain. Er beendete den Handel 0,33 Prozent tiefer bei 15.835,09 Indexpunkten.

Als entscheidendes Signal für die Aktienmärkte machte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets die Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell vom Freitag aus. Demnach dürfte die US-Notenbank zwar die Anleihekäufe reduzieren, aber die Zinsen noch nicht erhöhen. "Mit dieser Beruhigungspille ist seitdem ein wahrer Kaufrausch bei Aktien ausgebrochen", schrieb der Experte mit Blick auf die Kursrekorde an der Wall Street. Auch auf europäischer Seite gab es am Dienstag einen Hinweis auf eine mögliche Reduzierung der Pandemie-Hilfen der Europäischen Zentralbank, was die Anleger weiter verunsicherte.

WALL STREET

Der Dow Jones begann den Handel marginale 0,02 Prozent niedriger bei 35.391,38 Indexpunkten und bewegte sich auch anschliessend um die Nulllinie. Schlussendlich verzeichnete das Börsenbarometer einen Abschlag von 0,12 Prozent auf 35'359,08 Punkte. Der NASDAQ Composite ging ebenfalls 0,02 Prozent tiefer bei 15'262,88 Einheiten in die Sitzung und zeigte sich zum Handelsende marginal schwächer - der Techwerteindex verabschiedete sich 0,04 Prozent schwächer bei 15.259,24 Indexpunkten aus dem Handel.

Übergeordnet stützte immer noch das billige Zentralbankgeld. Erst am Freitag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell bei seinem Auftritt in Jackson Hole signalisiert, dass es die Fed nicht eilig habe, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus schürt zwar Konjunktursorgen, lenkt zugleich aber die Blicke der Anleger am Aktienmarkt wieder auf die Nutznießer der vorigen Pandemiewellen. Dies sind vor allem Unternehmen aus dem Technologiesektor, deren Aktien zwischenzeitlich unter dem Anstieg der Marktzinsen gelitten hatten, nun aber davon profitieren könnten, dass die Menschen wieder mehr Zeit zu Hause verbringen.

Mit Sorge beobachten Investoren hingegen den Hurrikan Ida, der einen volkswirtschaftlichen Schaden von schätzungsweise 16 Milliarden Dollar verursachen könnte, wie Joe Brusuelas, Chefvolkswirt bei RSM US, sagt.

ASIEN

Mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen Asien zur Wochenmitte.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 07:00 MESZ um 1,13 Prozent auf 28.407,52 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,86 Prozent auf 3.574,56 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verbucht derweil einen Zuwachs von 0,62 Prozent auf 26.038,35 Einheiten.

Nachdem zunächst noch leicht negative US-Vorgaben belastet hatten, drehten die Indizes im Verlauf ins Plus. Ähnlich wie schon am Vortag belasten schwache Konjunkturdaten nicht. So ist der von Caixin ermittelte chinesische Einkaufsmangerindex für das verarbeitende Gewerbe im August unter die Expansionsschwelle gerutscht.

In Hongkong stehen übergeordnet weiterhin die geplanten Regulierungen der chinesischen Regierung im Fokus, die zuletzt den Technologie-Sektor unter Druck gesetzt hatten. Ein Aufwärtstrend in Hongkong "könnte weitgehend davon abhängen, ob die Regulierungsbehörden die Märkte davon überzeugen können, dass ihre Maßnahmen weniger Auswirkungen auf das Wachstum inländischer Unternehmen haben werden als befürchtet", so IG. Bei den Technologiewerten setzt sich die Erholung zunächst fort.

