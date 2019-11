Asiens Börsen tendieren bergauf

Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag im Plus. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Auch der DAX verbuchte Abgaben. Die US-Indizes notierten tiefer.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich am Donnerstag mit Einbußen.

Der Leitindex ATX bewegte sich kurz nach Ertönen der Startglocke noch um die Nulllinie, fiel dann aber auf rotes Terrain zurück. Bis zum Börsenschluss gab der ATX um 1,01 Prozent auf 3.139,23 Punkte nach.

Keine großen Akzente setzt derweil die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend. Die Federal Reserve hat am Mittwoch wie erwartet ihr Leitzinsband um 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 bis 1,75 Prozent gesenkt.

In Wien war die Nachrichtenlage recht dünn. Lediglich Valneva hat in der Früh Geschäftsergebnisse vorgelegt. Der österreichisch-französisch Impfstoffhersteller hat in den ersten drei Quartalen 2019 seine Verkaufserlöse gesteigert und den Nettoverlust eingedämmt. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognosen an und bestätigte die Ziele für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA).

DEUTSCHLAND

Zum Abschluss der Börsenwoche dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Im vorbörslichen Handel legt der DAX um 0,6 Prozent auf 12.941 Punkte zu. Der TecDAX weist mit2.809 Zählern ein Plus von 0,5 Prozent auf.

Am Donnerstag hatte er angesichts wieder wachsender Zweifel an einer raschen Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China 0,3 Prozent niedriger bei 12.866,79 Punkten geschlossen. Etwas Abwechselung von diesem Dauerbrenner-Thema versprechen die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Nach der erneuten Zinssenkung der Notenbank Federal Reserve am Mittwoch versprechen sich Börsianer von den Zahlen Rückschlüsse auf die weitere US-Geldpolitik. In Europa tritt zudem Christine Lagarde offiziell die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Daneben hält eine erneute Welle von Firmenbilanzen Investoren auf Trab.

WALL STREET

Der US-amerikanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag tiefer.

Der Dow Jones tendierte zum Start wenig bewegt, drehte anschließend aber klar in die Verlustzone und schloss 0,52 Prozent tiefer bei 27.046,23 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete etwas höher, gab im Verlauf aber auch ab. Letztlich belief sich sein Minus auf 0,14 Prozent bei 8.292,36 Zählern.

Im Spannungsfeld skeptischer Stimmen aus China zum Handelsstreit und positiver Impulse von den Technologieschwergewichten, ist es am Donnerstag an den US-Börsen etwas nach unten gegangen.

Auf die Stimmung drückte ein Medienbericht, wonach es auf chinesischer Seite Zweifel gibt, dass mit US-Präsident Donald Trump ein langfristiges Handelsabkommen zu erreichen ist. Gleichwohl sollen die Gespräche wie geplant weitergehen, auch wenn das Apec-Treffen in Chile im November wegen innenpolitischer Querelen abgesagt wurde. Dort sollte ein sogenanntes "Phase-1-Abkommen" unterzeichnet werden. Aktuell läuft die Suche nach einem Ersatztagungsort.

US-Präsident Trump hatte darauf noch vor Handelsbeginn getwittert, dass beide Seiten gemeinsam versuchten, einen neuen Platz zu finden, wo das Abkommen unterschrieben werden kann. "Präsident Xi und Präsident Trump werden unterzeichnen", fügte Trump in einem zweiten Tweet hinzu.

Diese Entwicklung schürte Konjunktursorgen und ließ die Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend als potenzielle Stütze für den Markt etwas in den Hintergrund rücken. Zudem hatte die Fed dabei eine Zinssenkungspause signalisiert, andererseits aber auch klargestellt, dass die Zinsen niedrig bleiben werden. Daneben zeichnete Notenbankpräsident Jerome Powell ein eher durchwachsenes Bild der US-Wirtschaft und betonte die weiter datenabhängige Vorgehensweise. Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag könnte hier ein erster Gradmesser sein.

ASIEN

Am Donnerstag tendierten die Börsen in Fernost überwiegend in höhere Regionen.

In Japan weist der Leitindex Nikkei hingegen leicht negative Vorzeichen auf und rutscht um 0,3 Prozent auf 22.8504 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite 0,9 Prozent auf 2.954 Zähler zu. Der Hang Seng in Hongkong kann um 0,6 Prozent auf 27.076 Einheiten zulegen.

Ein wichtiger Konjunkturindikator aus China sorgte für gute Laune. Der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin", der die Stimmung bei den kleineren und mittleren Unternehmen misst, stieg nämlich im Oktober von 51,4 Punkten im Vormonat auf 51,7 Zähler. Experten hatten im Schnitt dagegen mit einem leichten Rückgang auf 51,0 Punkte gerechnet. Positiv entwickelte sich insbesondere die Auftragslage.

