Wall Street schlussendlich mit Gewinnen -- ATX und DAX schließen mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich in Grün

An der Wall Street griffen Anleger am zweiten Handelstag der Woche zu. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne verbuchen. An den Märkten in Fernost herrschte am Dienstag Zuversicht.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag fester.

Der ATX hatte freundlich eröffnet und legte im weiteren Handelsverlauf kräftig zu. Schlussendlich wies er ein Kursplus in Höhe von 1,02 Prozent auf 2.960,96 Punkte aus.

Er knüpfte damit an den bereits sehr starken Wochenauftakt an. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls fester. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in den USA und in Asien zugelegt.

In Wien startet nun auch langsam die Berichtssaison der Unternehmen. Am heutigen Dienstag legte AT&S Zwischenergebnisse vor. Im weiteren Wochenverlauf werden mit der OMV und der Raiffeisen Bank International (RBI) auch zwei ATX-Schwergewichte Geschäftszahlen vorlegen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wies am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

So eröffnete der DAX mit einem Gewinn und baute diesen anschließend noch aus. Aus dem Handel ging das deutsche Börsenbarometer schlussendlich 1,56 Prozent im Plus bei 13.835,93 Einheiten.

Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba sprach von einem "Monatsanfangseffekt": Typischerweise und statistisch belegbar stiegen die Börsen zum Monatsanfang. Zu begründen sei die unter anderem mit dem Mittelzufluss von Investmentfonds gewesen.

Zudem hätten Anleger an der US-Börse NASDAQ am Vortag die Schwergewichte Amazon und Alphabet gekauft in Erwartung starker Quartalszahlen, sagte Analyst Manfred Bucher von der Landesbank BayernLB. Die beiden Tech-Giganten lassen sich am Abend nach Börsenschluss in die Bücher schauen.

Regelrecht entsetzt zeigten sich Anleger mit Blick auf die hiesigen Aktien von FMC. Von einem "schockierenden Ausblick" sprach ein Händler mit Blick auf das Gewinnziel des Dialysekonzerns.

WALL STREET

An den US-Börsen setzte sich am Dienstag die Rally vom Vortag fort.

Der Dow Jones startete bereits fester in den Handel und legte anschließend weiter zu. Letztlich stand ein Plus von 1,58 Prozent bei 30.688,00 Punkten an der Tafel. Daneben eröffnete der NASDAQ Composite ebenfalls im Plus und baute seinen Aufschlag weiter aus. Er beendete die Sitzung 1,56 Prozent höher bei 13.612,78 Zählern.

Solide Zahlenausweise wichtiger US-Unternehmen und sinkende Corona-Fallzahlen ließen die Anleger wieder Mut fassen, hieß es aus dem Handel. Überdies bestehe nach wie vor Hoffnung auf ein weiteres Hilfspaket der US-Regierung, auch wenn ein Treffen des neuen US-Präsidenten Joe Biden mit Senatoren der oppositionellen Republikaner noch keinen Durchbruch brachte.

Senatorin Susan Collins sprach zwar von einem "sehr guten Meinungsaustausch", jedoch sei keine Einigung auf ein Hilfspaket erreicht worden. Nach Angaben der Senatorin soll es weitere Gespräche geben.

Im Fokus standen weiter die Quartalsberichte der Unternehmen stehen. Noch vor der Startglocke legten unter anderem United Parcel Service, Pfizer und Alibaba Geschäftszahlen vor - nachbörslich folgen Amazon und Alphabet.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien konnten am Dienstag zulegen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 0,97 Prozent bei 28.362,17 Zählern.

Auch in China ging es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite um 0,81 Prozent auf 3.533,69 Zähler. In Hongkong zog der Hang Seng um 1,23 Prozent auf 29.248,70 Punkte an.

Auf breiter Front legten die Indizes zu - diesmal auch gestützt von guten Vorgaben der Wall Street, wo insbesondere die technologielastigen Indizes kräftige Gewinne verzeichneten. Nicht nur bei den betreffenden Einzelaktien sorgten gute Unternehmensergebnisse für Kauflaune. Kiwoom Securities verwies auch auf den Ausblick des Haushaltsausschusses im US-Kongress als Treiber. Demnach könnte die US-Wirtschaft Mitte des Jahres wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen.

In Shanghai sprachen Händler von einer Gegenbewegung nach oben, nachdem zuletzt die Notenbank dem Geldmarkt wieder Liquidität zugeführt hatte. In der Vorwoche hatte sie noch entgegengesetzt agiert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX