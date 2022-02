ATX und DAX stärker -- Börse in Japan schließt freundlich - Feiertag in China

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt weisen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus. Die Börse in Tokio notierte am Mittwoch fester. An den US-Börsen ging es am Dienstag auswärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich zur Wochenmitte freundlich.

Nach einem freundlichen Start liegt der ATX auch anschließend in der Gewinnezone.

Positive Vorgaben kamen aus Übersee und Asien.

"Im Vorfeld der morgen anstehenden EZB-Ratssitzung und der Pressekonferenz der EZB-Chefin Lagarde dürften die Akteure erneut die Inflationsentwicklung im Blick haben", werteten die Experten der Helaba die heutige Marktlage ein. Gemeinsam mit den italienischen Daten werde dabei die Schnellschätzung der EWU-Teuerungsrate bekanntgegeben.

Hinsichtlich Unternehmensnachrichten legte die Raiffeisen Bank International (RBI) Zahlen vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Mittwoch Zuwächse.

So startete der DAX 0,45 Prozent fester bei 15.689,16 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

^Die Landesbank Helaba begründet die Kursgewinne mit etwas nachlassenden Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik in den USA. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte zuletzt nicht mehr zu, sondern stagnierte bei etwa 1,8 Prozent. Der starke Anstieg der Kapitalmarktzinsen hatte zuvor die Börsenrally abgewürgt.

Marktteilnehmer begründen die wieder bessere Stimmung auf dem Parkett aber auch mit soliden Quartalsberichten der Unternehmen.

WALL STREET

Am Dienstag verbuchten die US-Börsen Gewinne.

Der Dow Jones ging nur mit einem kleinen Plus in die Sitzung, das er im Verlauf jedoch noch ausbauen konnte. Letztlich notierte er 0,77 Prozent höher bei 35.404,12 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte fester starten. Zeitweise fiel er auf rotes Terrain zurück, kletterte im späten Handel jedoch zurück in die Gewinnzone und ging schließlich 0,75 Prozent fester bei 14.346,00 Zählern aus dem Handel.

Frische US-Konjunkturdaten trübten etwas die Stimmung. So stiegen die Bauausgaben im Dezember weniger als erwartet. Derweil ging die Debatte über den angemessenen Kurs der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation weiter. Mehrere Fed-Vertreter sagten, sie befürworteten Zinserhöhungen in einem Tempo, das die Wirtschaft nicht unnötig beeinträchtige. Dies sei eine "gute Nachricht", um die Nerven der Anleger zu beruhigen, sagte ein Marktanalyst. Von Unternehmensseite kamen zumeist erfreuliche Nachrichten.

ASIEN

An der Börse in Japan ging es am Mittwoch aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,68 Prozent bei 27.533,60 Punkten. Gesucht waren in Tokio Aktien des Elektroniksektors, aber auch von Fluggesellschaften. Letztere wurden von der Hoffnung auf eine baldige Lockerung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen und eine Besserung der Ertragslage nach oben getragen.

Der Shanghai Composite ist unterdessen weiter in der Feiertagspause, dort ruht der Handel erneut. Am Freitag hatte das Börsenbarometer auf dem chinesischen Festland 0,97 Prozent auf 3.361,44 Punkte verloren. Der Hang Seng gewann am Vortag unterdessen 1,07 Prozent auf 23.802,26 Zähler - auch hier wurde feiertagsbedingt am Dienstag nicht gehandelt.

Unterstützung kam erneut von der Wall Street, wo die großen Indizes am Dienstag weiter zulegten. In Hongkong, China, Taiwan, Südkorea, Singapur und Kuala Lumpur waren dagegen die Aktienmärkte wegen der Feiertage rund um das Mondneujahr noch geschlossen.

