Nach Fed-Sitzung: ATX leichter -- DAX freundlich -- Asiens Börsen verhalten positiv

Der heimische Aktienmarkt gibt im Donnerstagshandel leicht ab, wogegen sich der deutsche Leitindex von seiner freundlichen Seite zeigt. In Asien legen die Börsen am Dommerstag leicht zu.

AUSTRIA

Der Wiener Handel zeigt sich am Donnerstag zurückhaltend.

So eröffnete der ATX kaum verändert und fällt anschließend moderat in die Verlustzone.

Heute stehen die Notenbanksitzungen in Großbritannien und der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In beiden Fällen dürfte es zu Zinserhöhungen von jeweils 50 Basispunkten kommen. Die US-Notenbank hat das Tempo der Zinserhöhungen am Vorabend bereits erwartungsgemäß gedrosselt und das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 4,50 - 4,75 Prozent angehoben, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene OMV und AT&S mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Frankfurt sind am Donnerstag in Kauflaune.

So startete der DAX 0,62 Prozent stärker bei 15.275,00 Einheiten und steht auch im weiteren Handelsverlauf klar im Plus.

Wie erwartet erhöhte die Fed ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte und stellte eine weitere geldpolitische Straffung in Aussicht. Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hätten gleichwohl weniger "falkenhaft" gewirkt, hieß es am Morgen von der Commerzbank. Gemeint ist mit diesem Ausdruck eine etwas weniger harte geldpolitische Gangart. Die Experten der ING Bank erwarten jetzt nur noch eine weitere Zinsanhebung der Fed mit nochmals 0,25 Prozentpunkten im März. Rezessionskräfte würden anschließend den Weg ebnen für Zinssenkungen später im Jahr, so ihre Vermutung.

Die Augen sind am Donnerstag nun vor allem auf die Europäische Zentralbank (EZB) gerichtet, die am Nachmittag genauso wie die Bank of England ihren Zinsentscheid und Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs geben wird. Ihren Kampf gegen die hohe Inflation dürfte die EZB fortsetzen. Viele Bankvolkswirte rechnen damit, dass die Leitzinsen um weitere 0,5 Prozentpunkte steigen.

Außerdem kommt die Berichtssaison in Deutschland in Fahrt - mit Geschäftszahlen von Dax-Konzernen wie Deutsche Bank, Siemens Healthineers und Infineon.

WALL STREET

Nach der Zinsentscheidung der Fed sprang die Wall Street letztlich noch in die Gewinnzone.

Der Dow Jones startete etwas leichter und verblieb dann auf rotem Terrain. Im späten Handel schaffte der US-Traditionsindex aber noch knapp den Sprung in den grünen Bereich. Letztlich beliefen sich die Gewinne auf marginale 0,02 Prozent (Schlussstand: 34.092,96 Punkte). Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls tiefer. Nach einem zunächst trägen Handel drehte er nach der Fed-Zinsentscheidung noch deutlich ins Plus und schloss satte 2,00 Prozent fester bei 11.816,32 Zählern.

Mit Aufschlägen hat die Wall Street zur Wochenmitte auf die wie erwartet ausgefallene Zinserhöhung der US-Notenbank reagiert. Nachdem es mit den Indizes nach der Bekanntgabe des Zinsbeschlusses zunächst nach unten gegangen war, setzte sich schließlich eine positive Tendenz durch. Die Fed hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und signalisiert, dass sie die Zinsen im nächsten Monat erneut anheben will, um die Inflation weiter zu senken. Der Leitzins liegt jetzt in der Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent.

"Die Fed hat die erste Phase hinter sich gelassen, in der er darüber debattiert hat, wie schnell die Zinsen angehoben werden sollen, und ist zur zweiten Phase übergegangen, in der er darüber debattiert, wie weit er die Zinsen anheben soll", so Chefökonom Chris Low von FHN Financial. "In der dritten Phase geht es um die Frage, wie lange die Zinsen auf ihrem Höchststand bleiben sollen".

In seiner Pressekonferenz sagte Fed-Chef Jerome Powell, die Notenbank sei "fest entschlossen", die Inflation auf den Zielwert von 2 Prozent zurückzubringen. Der disinflationäre Prozess sei noch in einer "frühen Phase" und der Arbeitsmarkt bleibe "extrem angespannt". Es brauche Zeit, bis die Geldpolitik wirke. "Wir brauchen weitere Beweise, dass die Inflation auf dem Rückzug ist", sagte Powell. "Eine Zinssenkung in diesem Jahr ist wahrscheinlich nicht angebracht."

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost ziehen sich am Donnerstag moderat an.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (06:32 Uhr) einen Gewinn von 0,19 Prozent bei 27.398,50 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,14 Prozent auf 3.289,64 Zähler. In Hongkong dagegen gibt der Hang Seng um 0,03 Prozent auf 22.065,99 Punkte ab.

Die Börsen in Asien reagieren verhalten positiv auf die US-Zinsentscheidung und das begleitende Statement. Die US-Notenbank erhöhte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte und drosselte damit ihr Zinserhöhungstempo. Insgesamt sehen Marktteilnehmer kein Abrücken von den bisherigen Aussagen zum künftigen Zinspfad.

Eine von Teilnehmern erhoffte Zinssenkung später im Jahr 2023 bezeichnete US-Notenbankgouverneur Jerome Powell als wahrscheinlich nicht angebracht. Zugleich räumte er Erfolge im Kampf gegen die Inflation ein und lieferte denen Argumente, die doch ein eine mögliche Zinssenkung noch im laufenden Jahr glauben wollen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX