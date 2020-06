ATX: US-China-Konflikt dürfte im Fokus stehen -- DAX vorbörslich grün -- China-Börsen durch Handelsstreit belastet

In Asien zeigen sich die Börsen am Dienstag uneinheitlich. In Deutschland könnte die Erholung weitergehen.

AUSTRIA

Die Börse in Wien wies sich am Freitag einen deutlichen Verlust aus. Am Montag wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Der ATX hat deutlich schwächer eröffnet konnte sich nicht aus der Verlustzone heraus arbeiten. Zur Schlussglocke stand ein Abschlag von 1,62 Prozent auf 2.232,30 Einheiten an der Tafel.

Gewinnmitnahmen nach der fünftägigen Aufwärtsserie und die sich zuletzt verschärfende Hongkong-Krise belasteten nicht nur den heimischen Markt, sondern auch das europäische Umfeld.

Nachdem in den vergangenen Tagen eine optimistische Haltung die Aktienmärkte gestützt hatte, zogen zum Wochenschluss dunkle Sorgenwolken über den Börsen auf. Die ohnehin schon angespannte Situation zwischen den USA und China verschärft sich weiter - US-Präsident Donald Trump will sich am Freitag zum weiteren Vorgehen angesichts eines vom chinesischen Volkskongress verabschiedeten restriktiven Sicherheitsgesetzes für Hongkong äußern. Die Ergebnisse werden jedoch erst nach europäischem Handelsschluss erwartet.

DEUTSCHLAND

Vorbörsliche Indikationen lassen auf einen positiven Handelsstart am deutschen Aktienmarkt hoffen.

Der DAX sackte am Freitag 1,65 Prozent im auf 11'586,85 Zähler ab.

Nach fünf Handelstagen im Plus riss damit am Freitag die Siegesserie im DAX. Nach dem verlängerten Pfingstwochenende winken den Anlegern am Dienstag im DAX aber wieder deutliche Gewinne. Nach dem Rückschlag vom Freitag würde der deutsche Leitindex im zweiten Anlauf die exponentielle 200-Tage-Linie wieder deutlich überschreiten. Es winkt ein neues Erholungshoch nach dem vierwöchigen Corona-Crash bis Mitte März. Nach der Erleichterungsrally in Hongkong zu Wochenbeginn seien die Anleger wieder deutlich risikofreudiger, erklärte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets.

Der Konflikt der USA mit China wird von Anlegern weiter kritisch beäugt. Das pekingtreue Regionalparlament in Hongkong hatte am Donnerstag die Pläne der chinesischen Zentralregierung für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für die Finanzmetropole gebilligt. Das Gesetz wird nach Ansicht von Kritikern die Bürgerrechte in der Sonderverwaltungszone massiv beschneiden. Es soll "Abspaltung", "Subversion", "Terrorismus" und die "Gefährdung der nationalen Sicherheit" unter Strafe stellen und den offenen Einsatz der festlandchinesischen Sicherheitsbehörden in Hongkong ermöglichen.

Trump hatte am Freitag ein Einreiseverbot für mehrere chinesische Staatsangehörige angekündigt und erklärt, er werde die US-Regierung anweisen, die Politik, die Hongkong "eine andere und besondere Behandlung gewährt", einzustellen. China hat daraufhin weitere Vergeltungsmaßnahmen angekündigt.

WALL STREET

An der Wall Street holten Aktien ihre anfänglichen Verluste wieder auf.

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich gegen Sitzungsende mit einem marginalen Rückgang um 0,07 Prozent auf 25'383,11 Punkte nahezu unverändert. Deutlich freundlicher zeigte sich der NASDAQ Composite und erzielte zum Handelsschluss mit 9'489,87 Einheiten ein Plus von 1,29 Prozent.

Die Wall Street hat mit verhaltener Erleichterung auf neue Maßnahmen der USA gegen China im Hongkong-Konflik reagiert. Demzufolge hat US-Präsident Donald Trump bis jetzt nicht das Handelsabkommen zwischen beiden Ländern thematisiert. Die angekündigten Sanktionen beschränken sich auf Einreiseverbote einzelner chinesischer Personen und beinhalten auch die Rücknahme von Vorzugsrechten, die die USA Hongkong im Rahmen eines Sonderstatus gewährt haben. Zudem soll eine Arbeitsgruppe die Praktiken chinesischer Unternehmen untersuchen, die an US-Börsen gelistet sind. Zugleich werden die USA ihre Beziehungen zur Weltgesundheitsorganisation WHO beenden.

Die US-Konjunkturdaten traten dagegen in den Hintergrund. Der Konsum der US-Bürger hat im April einen Rekordrückgang erlitten, während die Einkommen inmitten der Pandemie einen überraschenden Zuwachs um 10,5 Prozent verbuchten. In erster Linie beruhe dieser starke Anstieg auf den staatlichen Sozialleistungen durch die Coronavirus-Konjunkturprogramme, hieß es vom US-Handelsministerium. Sowohl der Einkaufsmanagerindex aus Chicago für Mai als auch die zweite Lesung des Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan verfehlte die Erwartungen.

ASIEN

In Asien entwickeln sich die Börsen uneinheitlich.

Gewinne werden aus Japan gemeldet, wo der Nikkei mehr als ein Prozent gewinnt und bis auf 1.229,21 Punkte klettert.

Anders sieht es unterdessen auf dem chinesischen Festland aus. Dort gibt der Shanghai Composite im späten Verlauf leicht um 0,11 Prozent auf 2.912,09 Indexpunkte nach. Auch in Hongkong bleiben viele Anleger an der Seitenlinie: Der Hang Seng fährt mit einem Plus von 0,38 Prozent auf 23.823,03 Zähler aber leichte Gewinne ein.

Anleger in Fernost setzen meist auf eine Erholung der Weltwirtschaft nach dem Ende der Corona-Pandemie. Kaum eine Rolle spielen dagegen die Unruhen in den USA, auch wenn die US-Futures ins Minus gedreht haben, nachdem US-Präsident Donald Trump gedroht hat, die Ausschreitungen mit Hilfe des Militärs niederzuschlagen.

Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit mit den USA bremst derweil die chinesischen Börsen. Die Regierung in Peking hat Berichten zufolge angeordnet, dass staatliche chinesische Unternehmen die Einfuhr bestimmter US-Agrarprodukte vorerst aussetzen sollen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX