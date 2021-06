ATX im Plus -- DAX weng bewegt -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich

Am heimischen Markt werden am Mittwoch Gewinne beobachtet. Der deutsche Leitindex bewegt sich leicht über seinem Schlusskurs vom Vortag. Die asiatischen Indizes fanden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones kam am Dienstag kaum voran.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch fester.

Der Leitindex ATX bewegte sich kurz nach dem Handelsstart noch 0,06 Prozent schwächer bei 3.487,93 Punkten, ändert dann aber die Richtung und kann sich auf grünem Terrain bewegen.

Für Bewegung könnten am Vormittag anstehende Konjunkturdaten sorgen. Die Erzeugerpreise der Eurozone im April stehen zur Veröffentlichung an. Experten rechnen dabei im Schnitt mit einem deutlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat.

In Wien dürften zudem Unternehmensmeldungen im Fokus stehen. Wie der börsennotierte Öl- und Gaskonzern OMV am gestrigen Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte, wurde Alfred Stern vom Aufsichtsrat zum Nachfolger des scheidenden OMV-Chefs Rainer Seele gekürt. Stern leitete vor kurzem noch die Chemie-Tochter Borealis und sitzt erst seit April im Vorstand der OMV.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte auf Richtungssuche.

Der DAX ging mit einem geringen Plus von 0,02 Prozent auf 15.570,77 Punkte in die Sitzung. Im weiteren Verlauf konnte er seine Gewinne zunächst vergrößern, gibt diese dann aber wieder größtenteils ab.

Nach zuletzt zähem Ringen hatte es der DAX am Dienstag klar über die Marke von 15.500 Punkten geschafft und mit 15.685 Zählern einen Rekord erreicht. Ab dem frühen Nachmittag waren die Gewinne jedoch deutlich zusammengeschmolzen, nachdem die Wall Street die Stärke der europäischen Börsen nicht aufgenommen hatte.

"Die entscheidende Frage ist, ob der Ausbruch nach oben neue Käufer anlockt oder ob der Kursanstieg zu Gewinnmitnahmen genutzt wird", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den DAX. Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank argumentierte ähnlich: Es sei noch offen, ob der jüngste Ausbruch der Startschuss für weitere Zuwächse gewesen sei oder zum Rohrkrepierer werde. Laut dem Experten Altmann steht über allem weiter die Frage, "wie schnell und stark die Gewinne der 30 DAX-Unternehmen ansteigen werden und inwieweit das in den aktuell hohen Kursen schon eingepreist ist."

WALL STREET

Der US-Leitindex trat nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag auf der Stelle.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,16 Prozent bei 34.584,19 Punkten, fiel dann jedoch auf seinen Freitagsschluss zurück. Zur Schlussglocke stand ein mageres Plus von 0,13 Prozent bei 34.575,31 Punkten auf der Tafel. Der NASDAQ Composite schloss 0,09 Prozent leichter bei 13.736,48 Einheiten. Er war zum Start noch um 0,58 Prozent auf 13.829,06 Zähler gestiegen, pendelte dann im Handelsverlauf jedoch hauptsächlich um die Nulllinie.

Am Markt hieß es zu Beginn, angesichts der voranschreitenden Corona-Impfkampagne und der damit verbundenen Lockerungen vertrauten die Anleger offenbar weiter auf eine deutliche Wirtschaftserholung. Eine aufgehellte Stimmung in der US-Industrie unterstrich später diesen Optimismus, erinnerte die Anleger dann aber schnell wieder an ihre Sorgen, dass die US-Notenbank Fed mit ihrer bislang extrem lockeren Geldpolitik zum Gegensteuern gezwungen werden könnte.

Die am ISM-Index gemessene Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai etwas stärker als erwartet aufgehellt. Laut der NordLB trägt der Anstieg des Einkaufsmanagerindex auf 61,2 Punkte dazu bei, dass "uns das brisante Thema Inflation in den USA im Sommer erhalten bleiben wird". Sorgen vor der Teuerung und damit einhergehendem Druck auf die Notenbank gelten schon länger als Bremse für die Aktienrally.

ASIEN

Am Mittwoch war an den wichtigsten asiatischen Märkten keine gemeinsame Tendenz zu erkennen.

In Tokio legte der Nikkei letztendlich um 0,46 Prozent zu auf 28.946,14 Zähler.

Schlussendlich verlor der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,76 Prozent auf 3.597,14 Punkte. Der Hang Seng sank derweil um 0,58 Prozent auf 29.297,62 Einheiten.

Wie schon am Dienstag hielten sich die Ausschläge vor dem mit Spannung erwarteten Bericht über die Lage am US-Arbeitsmarkt an diesem Freitag in Grenzen. Von diesem erwarten sich Investoren aussagekräftige Daten über die Verfassung der US-Konjunktur und damit auch über die Entwicklung der Wirtschaft weltweit.

Vor dem Hintergrund ihres andauernden Handelsstreits hatten sich Chinas Vizepremier Liu He und die neue US-Finanzministerin Janet Yellen unterdessen in einem Video-Gespräch ausgetauscht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX