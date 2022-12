Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX vorbörslich im Plus -- DAX leichter erwartet -- Asiatische Börsen geben nach

Der heimische Markt dürfte freundlich in den Freitagshandel starten. Der deutsche Leitindex notiert vorbörslich schwächer. An den Märkten in Fernost geht es vor dem Wochenende abwärts. Der US-Leitindex schloss mit Verlusten.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich in Grün.

Der ATX notiert im vorbörslichen Handel mit positivem Vorzeichen.

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind schwach. Auf die Stimmung drückte ein trister Geschäftsausblick des Software-Anbieters Salesforce. Am Vortag hatte die Aussicht auf eine weniger drastische Zinserhöhung im Dezember durch die US-Notenbank Fed den Dow auf das höchste Niveau seit April getrieben. Fed-Chef Jerome Powell zufolge könnte bereits im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein. Das hatte für die wachstumsstarken und zinsabhängigen Tech-Aktien eine Rally ausgelöst.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag fester.

Zwar gab der DAX einen Teil seiner frühen Gewinne wieder ab, ging aber trotzdem mit einem klaren Plus von 0,65 Prozent bei 14.490,30 Punkten in den Feierabend.

Bekräftigte Signale für eine moderatere Zinspolitik der US-Notenbank Fed sorgten am Donnerstag für steigende Kurse. Hinzu kamen weitere Hoffnungen, dass China seine strikte Corona-Politik nach und nach etwas lockern könnte. Das würde die Nachfrage nach vielen Wirtschaftsgütern ankurbeln. Für einen gewissen Dämpfer allerdings sorgten die deutschen Einzelhandelsumsätze im Oktober, die unerwartet stark sanken. Außerdem enthielten die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell nicht nur Erfreuliches für die Börsen, wie die Experten der LBBW erklärten.

Powell hatte am Mittwoch die Perspektive kleinerer Zinsschritte untermauert und damit an der Wall Street eine Kursrally ausgelöst. Allerdings ist an den Börsen für Dezember bereits ein kleinerer Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten eingepreist, nachdem es bislang mehrere Zinsanhebungen um 0,75 Prozentpunkte gab. Interessanter ist daher laut der LBBW, dass Powell zugleich auch klarstellte, dass die Fed die Leitzinsen in der Spitze wohl über das im Rahmen ihrer Projektionen avisierte Niveau von 4,6 Prozent hinaus werde anheben müssen. "Zudem sagte er, dass die Fed die Leitzinsen einige Zeit auf jenem Niveau belassen müsse, um die Wirtschaft zu zügeln, was wohl als eine Absage an eine erste Zinssenkung schon im kommenden Jahr zu werten ist", hieß es von der LBBW.

WALL STREET

Nach der Powell-Rally vom Vortag zeigte sich die Wall Street am Donnerstag mit Verlusten.

Der Dow Jones schloss 0,56 Prozent schwächer bei 34.396,53 Punkten. Daneben zog der technologielastige NASDAQ Composite 0,13 Prozent auf 11.482,45 Zähler an.

Nach der Kursrally zur Wochenmitte haben Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag Kursgewinne mitgenommen. Die Aussicht auf eine weniger drastische Zinserhöhung im Dezember durch die US-Notenbank Fed hatte den Dow am Vortag auf das höchste Niveau seit April getrieben. Fed-Chef Jerome Powell zufolge könnte bereits im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein.

Verstimmt reagierten die Anleger aber auf den Geschäftsausblick des Cloudsoftware-Spezialisten Salesforce. Salesforce-Aktien brachen im Dow kräftig ein. Marktteilnehmer werteten die neuen Prognosen als Beleg für die in einem unsicheren Wirtschaftsumfeld nachlassenden Investitionen von Unternehmen in Technologie. Für zusätzliches Ungemach sorgte zudem der Weggang von Co-Chef Bret Taylor.

ASIEN

Die Börsen in Fernost notieren am Freitag schwächer.

Der Nikkei in Tokio verliert 1,70 Prozent auf 27.745,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,37 Prozent auf 3.153,71 Zähler. In Hongkong verbuchte der Hang Seng ein Minus von 0,50 Prozent auf 18.643,19 Indexpunkte (7:00 Uhr MEZ).

Nach der Euphorie über die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der eine etwas gemäßigtere Gangart bei den Zinserhöhungen angekündigt hatte, treten wieder die Sorgen vor einer globalen Rezession in den Vordergrund. Dies hatte auch an der Wall Street am Vortag für nachgebende Kurse gesorgt.

Die Inflation in China wird im nächsten Jahr wahrscheinlich moderat bleiben, sagte der Gouverneur der People's Bank of China, Yi Gang, auf einer Konferenz. Chinas Inflationsrate liege aktuell bei etwa 2 Prozent, insbesondere dank stabiler Energiepreise, so Yi. Die Industrieländer und die Schwellenländer müssen ihre Zusammenarbeit bei der makroökonomischen Politik verstärken, fügte er hinzu.

Mit Spannung wird auch auf den US-Arbeitsmarktbericht für November gewartet, der am Nachmittag, also nach Handelsende in Asien, veröffentlicht wird. Der US-Arbeitsmarkt bleibt trotz der Entlassungswelle im Technologie-Sektor angespannt und der Stellenzuwachs geht trotz der rasanten Straffung der US-Geldpolitik nur langsam zurück. Der robuste Jobmarkt erschwert der Fed den Kampf gegen die Inflation, weil der Lohndruck hoch bleibt. Fed-Chef Powell hatte in seiner Rede betont, dass sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen müsse, damit die Fed zuversichtlich sei, dass die Inflation dauerhaft in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent sinken wird.

