Ethereum - Japanischer Yen

360 533,26
 JPY
-4 353,30
-1,19 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 03.02.2026 08:24:56

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen sehr stark

Der heimische Markt dürfte sich ohne größere Veränderung präsentieren. Der deutsche Leitindex wird im Plus erwartet. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird am Dienstag wenig bewegt erwartet.

Der ATX zeigt sich vorbörslich stabil.

Mit einer fortgesetzten Erholung an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die kräftige Erholung auch der US-Tech-Werte sprang am Morgen auf Asien über und dürfte auch Europas Aktien nach oben treiben. In Europa blickt man am Vormittag auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in Frankreich. Bei den Branchen werden auch Minenwerte erholt erwartet, nachdem auch die Industriemetalle wie Kupfer in Asien weiter anziehen. Dazu steht der Werbesektor im Blick mit schwachen Zahlen von ProSieben, offen sind noch die Zahlen der Werbeagentur Publicis. Auch Sartorius und Akzo Nobel berichten über den Geschäftsverlauf.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite präsentieren.

Der DAX tendiert vorbörslich fester.

Der DAX dürfte sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25.000 Punkte orientieren. Am Vortag hatte der Leitindex nach nervösem Start bereits zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an. Die Experten der NordLB erläuterten am Morgen, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts geändert hat.

WALL STREET

Zum Wochenauftakt griffen die Anleger an der Wall Street zu.

Zwar eröffnete der Dow Jones 0,23 Prozent tiefer bei 48'777,77 Punkten, anschließend konnte er aber ins Plus drehen und schloss 1,05 Prozent höher bei 49.407,66 Punkten.
Freundlich zeigte sich nach zunächst schwachem Start auch der NASDAQ Composite, hier ging es schlussendlich um 0,56 Prozent auf 23.592,11 Zähler nach oben.

In den USA herrscht in Sachen Zinspfad unter dem von US-Präsident Donald Trump als Nachfolger für US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Freitag bestellten Kevin Warsh etwas Verunsicherung. Warsh gilt als einer der falkenhafteren unter den als Powell-Nachfolger gehandelten Kandidaten, was Zinssenkungsfantasien dämpft. Daher stehen die Edelmetalle Gold und Silber weiter unter Druck.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag weit nach oben.

So zeigt sich der Nikkei 225 in Tokio zeitweise mit einem Plus von 3,92 Prozent bei 54.720,66 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben 1,26 Prozent auf 4.066,22 Zähler.

Etwas weniger deutlich aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng zieht stellenweise 0,32 Prozent auf 26.861,08 Einheiten an.

Nach dem Rücksetzer am Vortag infolge der Schwäche bei den Technologiewerten geht es an den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag bereits wieder steil nach oben. Damit ist die Delle vom Wochenstart ausgebügelt. Mit Blick auf die Vorgaben der Wall Street gehen die Investoren stärker ins Risiko. Für den Nikkei geht es in Tokio deutlich nach oben, wobei die Aktien der Chiphersteller und Großbanken nach den soliden Vorgaben der Wall Street kräftig zulegen. Die anfängliche Stärke in Hongkong kühlte sich im Laufe des Vormittags ab - goldnahe Titel konnten einen Teil der Verluste vom Montag wettmachen, während Immobilien- und Konsumwerte Mühe hatten, ihr Momentum zu halten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
03.02.26 468 SPAC II SE Registered Shs -A- / Quartalszahlen
03.02.26 8X8 / Quartalszahlen
03.02.26 Aarti Drugs Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
03.02.26 ACMOS INC / Quartalszahlen
03.02.26 Action Construction Equipment Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
03.02.26 Adani Enterprises Ltd Registered Shs Partly Paid / Quartalszahlen
03.02.26 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd / Quartalszahlen
03.02.26 Adani Wilmar Limited Registered Shs 144 Reg S / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
03.02.26 Consumer Price Index Growth (YoY)
03.02.26 Consumer Price Index Growth (MoM)
03.02.26 Monetary Base (YoY)
03.02.26 Building Permits (YoY)
03.02.26 Building Permits (MoM)
03.02.26 AIB Manufacturing PMI
03.02.26 Zinsentscheidung der RBA
03.02.26 RBA Rate Statement
03.02.26 RBA Monetary Policy Statement
03.02.26 10-Jahres Bond Auktion
03.02.26 Riyad Bank PMI
03.02.26 RBA Press Conference
03.02.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
03.02.26 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
03.02.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
03.02.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
03.02.26 Haushalt
03.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
03.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
03.02.26 Veränderung der Arbeitslosen
03.02.26 Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE
03.02.26 Einzelhandelsumsatz
03.02.26 EZB Bankkredit Umfrage
03.02.26 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
03.02.26 Industrieertrag (im Monatsvergleich)
03.02.26 Industrieproduktion ( Jahr )
03.02.26 FOMC Mitglied Barkin spricht
03.02.26 Redbook Index (Jahr)
03.02.26 Fed-Mitglied Bowman spricht
03.02.26 GDT Preisindex
03.02.26 JOLTS Stellenangebote
03.02.26 IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat )
03.02.26 Geldreserven
03.02.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
03.02.26 Arbeitslosenquote
03.02.26 Erwerbsquote
03.02.26 Arbeitskostenindex (Jahr)
03.02.26 Arbeitskostenindex (Quartal)
03.02.26 Beschäftigungsänderung
03.02.26 Ai Group Bau-EMI
03.02.26 Ai Group EMI für das verarbeitende Gewerbe
03.02.26 AiG Industrie-Index
03.02.26 S&P Global zusammengesetzter PMI
03.02.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt dürfte sich ohne größere Veränderung präsentieren. Der deutsche Leitindex wird im Plus erwartet. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen