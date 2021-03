ATX und DAX stärker -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zur Wochenmitte zu. Die Indizes in Fernost ziehen am Mittwoch an.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an.

So zeigt sich der ATX im frühen Handel mit freundlicher Tendenz.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Gute Börsenvorgaben kamen aus Asien. Zudem dürften sich die jüngsten Inflationsängste dank eines leichten Rückgangs der US-Anleihenrenditen wieder etwas beruhigen.

Für Bewegung könnten jetzt die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten sorgen. Den Anfang machen die am Vormittag anstehenden Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und einige wichtige Euro-Länder. In den USA wird am Nachmittag das Pendant des Instituts ISM veröffentlicht. Erwartet wird zudem der Arbeitsmarktbericht des privaten Jobvermittlers ADP.

Zudem gab es Quartalszahlen von Andritz.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Mittwoch in Grün.

So eröffnete der DAX 0,65 Prozent höher bei 14.130,86 Punkten und steht auch im weiteren handelsverlauf im Plus.

Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität in der deutschen Wirtschaft hat den DAX am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Dieses steht nun bei 14'185 Punkten.

Anleger blicken auf die Bund-Länder-Beratungen in Deutschland zur weiteren Vorgehensweise in der Corona-Krise. Es ist ein schmaler Grat zwischen Öffnungen in Lockdown-Phasen und drohender dritter Welle. Unter dem wachsenden öffentlichen Druck stellte Kanzlerin Angela Merkel eine vorsichtige Öffnungsstrategie in Aussicht. "Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft schon sehr bald wieder in die Normalität zurückgeführt werden kann", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Dies stütze den DAX.

Entgegen der schwächeren US-Börsen, wo am Vortag vor allem die hoch bewerteten Technologiewerte wieder unter Beschuss gekommen waren, gaben die Gewinne an den asiatischen Börsen am Morgen eine gute Vorlage. Auch am Zinsmarkt bleibt die Situation ruhig und entlastet damit die Börsen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen, die in der Vorwoche mit einem Anstieg bis über 1,50 Prozent für Nervosität gesorgt hatte, bewegt sich mittlerweile im Bereich um die 1,40 Prozent.

Beachtung finden dürften im Verlauf des Tages noch Stimmungsdaten zur Wirtschaft in der Eurozone und in den USA sowie US-Arbeitsmarktdaten. Am Abend nach US-Börsenschluss informiert dann die Deutsche Börse über etwaige Änderungen in den einzelnen Indizes DAX, MDAX und SDAX, die zum Montag, 22. März, umgesetzt werden.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Dienstagshandel letztlich auf negativem Terrain.

Der Dow Jones eröffnete nahezu unverändert und pendelte zwischenzeitlich um die Nulllinie. Doch dann überwog der Verkaufsdruck: Der US-amerikanische Leitindex verlor schließlich 0,46 Prozent auf 31.391,52 Punkte. Der NASDAQ Composite rutschte nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls ins Minus. Er beendete die Sitzung 1,69 Prozent niedriger bei 13.358,79 Einheiten.

Da keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda standen, galt das Interesse der Anleger den virtuellen Auftritten zweier Vertreterinnen der US-Notenbank, von denen sich die Investoren Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed erhofften. Fed-Gouverneurin Lael Brainard sprach beim Council of Foreign Relations und die Präsidentin der Fed-Filiale von San Francisco, Mary Daly, beim Economic Club in New York. Wirkliche Auswirkungen auf die Börse hatten die Reden jedoch nicht, Anleger blieben in Deckung.

Die Fed hat seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr den Markt mit billigem Geld geflutet und auf diese Weise die Renditen am Anleihemarkt niedrig gehalten und gleichzeitig die Aktienmärkte nach oben getrieben. Doch in den zurückliegenden Wochen funktionierte dies nicht mehr. Vermögensverwalter setzten mehr und mehr auf eine Erholung der Wirtschaft und eine stärkere Inflation. Sie trennten sich in großem Stil von Staatsanleihen und trieben damit die Renditen am Anleihemarkt in kurzer Zeit kräftig nach oben.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien können am Mittwoch Zuwächse erzielen.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (06:34 Uhr) einen Gewinn von 0,37 Prozent bei 29.518,08 Punkten.

Auch in China geht es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,32 Prozent auf 3.554,76 Zähler. Daneben legt der Hang Seng in Hongkong um 1,79 Prozent auf 29.616,30 Einheiten zu.

Trotz negativer Vorgaben aus den USA - insbesondere erneut für Technologieaktien - geht es mit den Aktienkursen in Ostasien zur Wochenmitte nach oben. Dabei helfen günstige Konjunkturdaten aus Australien, wo sich das BIP im vierten Quartal besser entwickelt hat als erwartet, und aus China, wo der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor nur leicht gesunken ist und weiter im Expansion anzeigenden Bereich liegt.

Daneben sind Spekulationen über den bevorstehenden Umbau des Hang-Seng-Index ein Thema am Markt, ohne allerdings bereits die Aktien entsprechend zu bewegen.

