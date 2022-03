Ukraine-Krieg im Fokus: Asiens Börsen mehrheitlich auf Erholungskurs

An den asiatischen Aktienmärkte gibt es am Donnerstag keine einheitliche Tendenz. Die US-Börsen zeigten am Mittwoch Erholungstendenzen. Der heimische Aktienmarkt gab zur Wochenmitte erneut nach, der deutsche Aktienmarkt legte zum Handelsschluss zu.

AUSTRIA

In Wien waren am Mittwoch starke Verluste auszumachen.

So eröffnete der ATX deutlich tiefer und lag auch anschließend klar in der Verlustzone. Allerdings kam er im Verlauf etwas von seinen Tagestiefs zurück. Aus dem Handel ging er bei 3.123,41 Punkten (-0,81 Prozent).

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Verlauf die Verluste weiter eingegrenzt. Marktbeobachter verwiesen auf einen Stabilisierungsversuch am heimischen Aktienmarkt nach der jüngsten Talfahrt. An den zwei Vortagen brach der ATX wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine und damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die internationale Wirtschaft in Summe um beachtliche zehn Prozent ein.

Am Berichtstag gab es nun an den europäischen Leitbörsen eine positive Tendenz zu beobachten. Es machten sich wieder leichte Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung in dem Konflikt breit. Russland zeigt sich nach Kreml-Angaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch volatil.

Zwar startete der DAX etwas schwächer, im weiteren Handelsverlauf wechselte er jedoch mehrmals die Richtung. Zum Börsenschluss verblieb ein Plus von 0,69 Prozent auf 14.000,11 Zähler.

Die Lage am deutschen Aktienmarkt bleibt angesichts des Ukraine-Kriegs angespannt. Der DAX zeigte sich auch am Mittwoch äußerst schwankungsanfällig. Am Morgen war der deutsche Leitindex zunächst bei knapp 13.708 Punkten unter dem Tief der Vorwoche auf den niedrigsten Stand seit gut einem Jahr gefallen. Marktbeobachter sprachen von "Krisenstimmung". Die Aussicht auf weitere Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine noch an diesem Tag verhalf dem Markt im Verlauf kurzfristig in die Gewinnzone. Russland zeigt sich nach Kremlangaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch.

WALL STREET

Am Mittwoch zeigten sich die Händler in den USA zuversichtlicher.

Der Dow Jones legte zum Start leicht zu und blieb dann im Plus. Zuletzt ging es noch um 1,79 Prozent nach oben auf 33.891,35 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls fester. Anschließend bewegte er sich ebenfalls auf grünem Terrain und schloss 1,62 Prozent fester bei 13.752,02 Einheiten.

Im Fokus der Anleger stand nach wie vor der Krieg in der Ukraine. Russische Streitkräfte hatten ihre Angriffe auf ukrainische Großstädte intensiviert. Eine weitere Gesprächsrunde, die am Donnerstag stattfinden könnte, sorgte für Hoffnung unter den Anlegern.

Darüber hinaus blieb auch die Inflation ein belastendes Thema. Dass nach der Internationalen Energieagentur nun auch die USA einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freigeben wollen, vermag den Anstieg nicht zu bremsen. US-Notenbankchef Jerome Powell erklärte außerdem, dass er eine Zinsanhebung im März für wahrscheinlich halte. Am Abend legte die Federal Reserve außerdem ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" vor.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag mehrheitlich auf einem leichten Erholungskurs.

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 0,82 Prozent auf 26.610 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,19 Prozent schwächer bei 3.478 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 0,45 Prozent auf 22.445 Zähler zu.

Eine für Donnerstag angekündigte zweite Gesprächsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten lässt Anleger etwas Hoffen auf ein Ende des Krieges. Allerdings setzen russische Truppen ihre Angriffe fort und beschießen immer rücksichtsloser Städte und zivile Einrichtungen. Nach Angaben der US-Regierung nehmen die Invasoren zunehmend Zivilisten ins Visier. Gerade wegen der Schreckensnachrichten aus dem Kriegsgebiet klammere man sich umso mehr an die Gespräche der Konfliktparteien, heißt es.

Rückenwind für den Aktienmarkt kommt der derweil von der US-Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell avisierte für die in zwei Wochen stattfindende Sitzung angesichts der stark erhöhten Inflation zwar eine Zinserhöhung; allerdings sprach er sich - auch wegen schwer abwägbaren Folgen des Kriegs in der Ukraine - für eine Erhöhung um lediglich 25 Basispunkte aus. Zuletzt hatten einige Notenbanker auch schon für Spekulationen über einen größeren Zinsschritt gesorgt angesichts der galoppierenden Inflation.

In Shanghai bremsen jedoch schwache Konjunkturdaten. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Februar verlangsamt. Der entsprechende Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex sank auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Februar dagegen leicht geklettert. Die Analysten von China Fortune Securities glauben, dass die meisten negativen Faktoren nun eingepreist seien. Zudem verweisen sie auf die unterstützende Geldpolitik in China.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX