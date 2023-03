Gute Vorgaben für ATX -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Anleger in Asien in Kauflaune

Der ATX hat am Freitag positive Vorgaben vor der Brust. Auch am deutschen Aktienmarkt deutet sich ein fester Start an. An den größten Börsen in Asien zeigen sich die Anleger am Freitag gut gelaunt.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt könnte am Freitag an seine Vortagesgewinne anknüpfen.

Der ATX schloss am Donnerstag 0,56 Prozent höher bei 3.524,50 Punkten.

Die Vorgaben sind positiv: US-Anleger hatten im späten Verlauf Mut gefasst und die Märkte angeschoben. Auch in Asien sind die Vorzeichen am Freitag mehrheitlich positiv.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen in den Freitagshandel starten.

Der DAX hatte am Vortag 0,15 Prozent fester bei 15.327,64 Punkten geschlossen - vorbörslich knüpft der deutsche Leitindex am Freitag an diese Tendenz an.

Damit zieht der DAX nach dem Vierwochentief bei 15.150 Punkten tags zuvor voraussichtlich wieder in Richtung der 21-Tage-Linie, um die er zuletzt gependelt war. Bei etwa 15.500 Punkten wartet dann eine weitere Charthürde. Auf Wochensicht liegt der DAX aktuell 0,8 Prozent vorne. Seit Anfang Februar befindet er sich in einer recht engen Seitwärtsbewegung auf Richtungssuche. Im US-Handel hatten S&P 500 und Nasdaq 100 langfristige Durchschnittslinien letztlich verteidigen können, wenn auch mit Mühe. Die hartnäckig hohen Zinsen wurden von den Anlegern nach schwachem Start doch ignoriert.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit Aufschlägen.

Der Dow Jones konnte schlussendlich 1,05 Prozent zulegen und schloss bei 33.005,12 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite ging daneben 0,73 Prozent höher bei 11.462,98 Zählern in den Feierabend.

Hohe Zinsen haben die Anleger am Donnerstag am US-Markt doch nicht von Käufen abgehalten. Nach schwachem Start schafften es auch die zinssensitiven Wachstumswerte aus dem Technologiebereich ins Plus. Und das, obwohl die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf das höchste Niveau seit November geklettert war. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten bestätigt, dass die straffe Geldpolitik der US-Notenbank bisher keine sichtbaren Auswirkungen auf den boomenden amerikanischen Arbeitsmarkt zeigt.

Papiere des SAP-Konkurrenten Salesforce sprangen um zweistellig nach oben auf das höchste Niveau seit August 2022. Der US-Softwarehersteller überraschte die Anleger mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Blick nach vorn.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen im Freitagshandel zu.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 1,56 Prozent und schloss bei 27.927,47 Indexpunkten.

Leichte Gewinne werden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,56 Prozent auf 3.329,05 Punkte nach oben geht. Auch in Hongkong sind die Anleger in Kauflaune und schieben den Hang Seng zeitweise um 1,27 Prozent auf 20.689,48 Punkte an.

Im Sog der Erholung an der Wall Street geht es am Freitag an vielen Börsen Asiens nach oben. Dabei fallen die Erholungsgewinne aber überwiegend moderat aus, zumal die Sorgen vor weiter steigenden und länger erhöht bleibenden Zinsen angesichts der hartnäckigen Inflation weiter bestehen.

An den chinesischen Handelsplätzen sind Blicke und Hoffnungen auf den am Wochenende startenden jährlichen Nationalen Volkskongress gerichtet. Dort dürfte ein klar auf Wachstum ausgerichteter Ton angeschlagen werden, entsprechend dürften konjunkturstimulierende Maßnahmen avisiert werden.

Börsianer in Tokio erklären das kräftige Plus dort mit dem zuletzt deutlich schwächeren Yen, der sich positiv auf die Gewinne der Unternehmen auswirken könne. Aktien aus dem Bank- und Versicherungssektor profitierten weiter vom gestiegenen Zinsniveau, weil dieses höhere Margen im Zinsgeschäft verspricht bzw. lukrativere Geldanlagen ermöglicht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX