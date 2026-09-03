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Geändert am: 03.09.2026 08:24:01
ATX und DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
AUSTRIA
Anleger an der Wiener Börse dürften sich am Donnerstag leicht optimistisch zeigen.
Der ATX legt vorbörslich leicht zu.
Mit einem zurückhaltenden Marktgeschehen rechnen Aktienhändler am Donnerstag in Europa. Auf die Stimmung drückten der auf über 95 Dollar gestiegene Ölpreis und neuerliche Trump-Drohungen gegen den Iran. Für Zuversicht sorge dagegen die Kauflaune bei US-Bonds vom Vortag. 10-jährige Anleihen seien von Schnäppchenjägern aufgesammelt worden. "Das könnte andeuten, dass um 4,80 Prozent ein attraktiver Deckel auf den US-Renditen liegt", sagt ein Händler. Dies würde die Angst vor einem weiteren Zinsanstieg mildern. Der Handelstag steht unterdessen im Zeichen einer ganzen Reihe von Konjunkturdaten und Konjunkturprognosen.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt wird etwas höher erwartet.
Der DAX steigt vorbörslich leicht.
Eine Pause im hartnäckigen Ölpreisanstieg sorgt am Donnerstag im zuletzt schwachen DAX für etwas Entspannung. Am vergangenen Freitag hatte der DAX mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagestief von 25.727 Punkten drehte der DAX am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie ab. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.
WALL STREET
Die Wall Street verzeichnete zur Wochenmitte Gewinne.
Der Dow Jones legte bereits zur Startglocke zu und bewegte sich im weiteren Handelsverlauf auf grünem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 53.061,51 Punkten in den Feierabend.
Der technologielastige NASDAQ Composite kaum verändert in den Handelstag und verharrte zunächst an der Nulllinie. Im weiteren Verlauf rückte der Techwerteindex in die Gewinnzone vor, wo er den Handel auch beendete. Sein Schlussstand: 26.217,83 Punkte (+0,45%).
Für etwas Beruhigung sorgte, dass die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran etwas gefallen sind. Am Markt war von einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Höhenflug die Rede.
Zuversichtlich klingende Aussagen des Chefs der New Yorker Fed passten in das wieder etwas aufgehelltere Bild am Kapitalmarkt. Nach Ansicht von John Williams gibt es Anzeichen für eine geringere Inflation. Die Auswirkungen der Zölle ließen nach und die höheren Energiepreise wirkten sich nicht auf andere Dienstleistungen aus, sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Die jüngsten Daten sind ermutigend".
ASIEN
Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag höher.
Der Nikkei 225 steigt in Tokio stellenweise 0,26 Prozent auf 64.489,86 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,43 Prozent höher bei 3.958,19 Zählern.
In Hongkong geht es nur minimal aufwärts: Der Hang Seng klettert 0,02 Prozent auf 25.317,49 Einheiten.
Nach den zum Teil heftigen Vortagesverlusten beruhigt sich die Lage an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag. Die Leitbörsen machen einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Der zunächst gestoppte Anstieg der globalen Anleiherenditen und die Stabilisierung der Ölpreise, wenn auch auf hohem Niveau, stützen die Aktienkurse. Die allgemein bessere Stimmung folgt Kursgewinnen an den US-Börsen vom Vorabend, nachdem US-Präsident Donald Trump die Aussicht auf einen langwierigen Konflikt mit dem Iran heruntergespielt hatte.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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Unternehmensdaten
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|American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen
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|BMTC Group Inc / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
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|Fed-Mitglied Hammack spricht
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|Währungsreserven