Börsen in Fernost uneinheitlich

Die asisatischen Börsen zeigen sich am Dienstag mit gemischten Tendenzen. Der heimische Aktienmarkt legte am ersten Handelstag 2022 zu. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls aufwärts. Die Wall Street zeigte sich am Montag stärker.

AUSTRIA

Anleger in Wien zeigten sich zum Start des neuen Börsenjahres unentschlossen.

Der ATX startete zunächst kaum verändert, zeigte sich im Verlauf aber auf grünem Terrain, bevor er einen Ausflug in die Verlustzone unternahm. Zum Handelsstart stand er jedoch wieder 0,11 Prozent höher bei 3.865,31 Punkten.

Kursabgaben bei einigen schwergewichteten Titeln verhinderten deutlichere Zugewinne am Wiener Aktienmarkt. Die Marktstimmung in Europa zeigte sich zum Auftakt in das neue Handelsjahr allgemein sehr positiv. Für etwas geringere Handelsumsätze sorgte jedoch das Ausbleiben des Handels an der Londoner Börse. Dort blieben die Handelssäle feiertagsbedingt zum Wochenauftakt geschlossen.

Auch zum Jahresauftakt bleibt die Corona-Pandemie und dabei vor allem die neue Virusvariante Omikron das vorherrschende Thema. Viele Anleger scheinen darauf zu setzen, dass die Omikron-Variante des Coronavirus zu eher milderen Verläufen führt und damit die Auswirkungen auf die Wirtschaft weniger stark sind als zunächst vermutet. Marktexperten bleiben dabei jedoch vorsichtig. "Die Belastungsfaktoren bleiben uns erhalten", schrieb etwa der Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Angesichts der Omikron-Variante dränge sich die Frage auf, inwieweit sich das Virus weiter auf die Wirtschaftsleistung auswirkt.

Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Start in das neue Börsenjahr aufwärts.

Der DAX startete mit einem Plus in den Handel und baute seinen Gewinn im Verlauf weiter aus. Im frühen Handel wurde sogar die Marke von 16.000 Punkten übersprungen. Aus dem Handel ging der DAX letztlich 0,86 Prozent stärker bei 16.020,73 Punkten.

Bestimmendes Thema am Markt blieb erst einmal die Corona-Pandemie. Hier gab es vorsichtig optimistisches Äußerungen von Experten zur Omikron-Variante des Coronavirus, da diese offenbar etwas weniger schwere Verläufe zu verursachen scheint. Das Risiko für Ungeimpfte bleibt aber hoch. Im Blick blieb auch die Immobilienkrise in China. Die Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande wurden in Hongkong erneut vom Handel ausgesetzt. Laut Medienberichten ließ der Konzern abermals eine Frist zur Zahlung von Anleihezinsen verstreichen.

WALL STREET

Die US-Börsen begannen das neue Jahr freundlich.

Der Dow Jones beendete den ersten Handelstag 2022 mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 36.584,94 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 1,20 Prozent auf 15.832,80 Indexpunkte zu.

Die US-Börsen haben am ersten Handelstag des neuen Jahres zugelegt. Die Stimmung der Anleger jenseits des Atlantiks war zwischenzeitlich allerdings nicht ganz so positiv wie die der Anleger an Europas Börsen. Ein Marktbeobachter verwies für den schwankungsreicheren Verlauf zum Jahresauftakt einerseits auf die dünnen Handelsumsätze. Zudem hätten die US-Börsen im vergangenen Jahr einen sehr guten Lauf gehabt, weshalb es nun wohl nicht mehr ganz so leicht aufwärts gehen dürfte. Zwar seien die Aussichten für Aktien auch 2022 gut, doch nun müsse die Geldpolitik verstärkt im Auge behalten werden, sagte er. Denn: Die US-Notenbank hatte im Dezember angekündigt, angesichts der hohen Inflation schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik auszusteigen. So sollen die milliardenschweren Käufe von Wertpapieren wie Staatsanleihen schneller zurückgefahren werden und ausserdem bald wieder Zinsanhebungen erfolgen. Die US-Notenbanker erwarten 2022 insgesamt drei Zinsschritte um jeweils 0,25 Prozentpunkte. "Es wird die erste Zinsanhebung seit 2018 sein, und das wird Einfluss auf die Börsen haben."

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Aktienmarkt ist aus seiner Feiertagspause zurückgekehrt, der Nikkei legt gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 1,75 Prozent auf 29.296 Punkte zu.

Auch auf dem chinesischen Festland wird wieder gehandelt. Dort zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,21 Prozent schwächer bei 3.632 Einheiten. In Hongkong steht der Hang Seng derweil nahezu unbewegt bei 23.293 Zählern (+ 0,08 Prozent).

Starke Vorgaben der US-Börsen verhelfen den meisten asiatischen Börsen am Dienstag zu Kursgewinnen. Nun sind auch die Aktienmärkte in China und Japan nach dem verlängerten Wochenende zu den Neujahrsfeiertagen wieder geöffnet. Doch während die Anleger in Tokio, inspiriert von neuen Rekordhochs der Wall Street, die Kurse kräftig nach oben kaufen, kommt es in China zu kleineren Gewinnmitnahmen. Belastend dürfte die Nachricht wirken, dass in der Stadt Zhengzhou ab Dienstag ein Teil-Lockdown angeordnet wurde, nachdem dort einige Covid-Fälle aufgetreten sind.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX