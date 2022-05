US-Notenbanksitzung im Fokus: ATX vorbörslich etwas höher - DAX wird kaum verändert erwartet -- Feiertagsbedingt ruhiger Handel in Asien -- Hang Seng verliert

Der ATX dürfte etwas fester in den Mittwochshandel starten. Der DAX wird vorbörslich etwa auf dem gestrigen Schlusskursniveau taxiert. In Asien sind weiterhin die meisten Börsen feiertagsbedingt geschlossen, in Hongkong geht es aber nach unten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse scheint den Mittwochshandel etwas höher starten zu können.

Der ATX legte gestern stark zu, auch heute kann der Index vorbörslich leicht ansteigen.

Der heutige Handel steht auch in Europa ganz im Zeichen der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen wird. Angesichts der hohen Inflation wird von Marktkennern erwartet, dass die Fed ihren Leitzins um 0,50 Prozentpunkte anhebt. Vor der Veröffentlichung der wichtigen Entscheidungen ist mit eher geringen Bewegungen an den internationalen Börsen zu rechnen.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland halten sich am Mittwoch bedeckt.

Der DAX wird etwas schwächer erwartet.

Am Tag einer voraussichtlich weiteren Zinserhöhung in den USA dürften sich die Anleger an den Aktienbörsen bedeckt halten. Die US-Notenbank Fed wird den Leitzins am Abend wegen der hohen Inflation voraussichtlich mit einem großen Schritt um 0,5 Prozentpunkte anheben. Es wäre der zweite Schritt in Folge, nach einer Anhebung um 0,25 Punkte im März. Die hohe Inflation mache den Notenbanken das Leben schwer und zwinge sie, die Zinssätze schneller anzuheben, hieß es am Markt. Damit verlieren Aktien tendenziell in der Gunst der Investoren, höher rentierende Anleihen werden hingegen attraktiver. Zudem verteuern sich die Finanzierungskosten der Unternehmen, was die Gewinne zu schmälern droht.

WALL STREET

Die Wall Street verabschiedete sich nach starken Schwankungen am Dienstag mit Gewinnen.

Der Dow Jones schloss 0,20 Prozent höher bei 33.127,01 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte schlussendlich zu und gewann 0,22 Prozent auf 12.563,76 Indexpunkte.

Mit der immer näher rückenden Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zeigten sich die Anleger stark verunsichert. Weithin wird mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte gerechnet. Von Interesse dürften vor allem die anschliessenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hinsichtlich des weiteren "Fahrplans" der Fed sein. Weitere Zinsanhebungen, möglicherweise sogar um 75 Basispunkte, zur Bekämpfung der Inflation werden erwartet.

"Es scheint, dass der Krieg in der Ukraine die Fed nicht im Geringsten aus dem Konzept gebracht hat", sagt Gregory Perdon, Co-Chief Investment Officer bei Arbuthnot Latham. Die finanziellen Rahmenbedingungen hätten sich bereits deutlich verschärft, fügt er hinzu und verweist auf den weiter starken Dollar, den Anstieg der Anleihe-Renditen und die anziehenden Hypothekenzinsen.

Die Berichtssaison nahm derweil wieder Fahrt auf.

ASIEN

Mit Ausnahme von Hongkong sind die größten asiatischen Börsen am Mittwoch weiterhin aufgrund von Feiertagen geschlossen.

In Japan blieb die Börse auch am Mittwoch geschlossen. Der Nikkei war am Montag um moderate 0,11 Prozent auf 26.818,53 Punkte gefallen. Erst am Freitag wird in Japan wieder gehandelt werden.

Auch auf dem chinesischen Festland gab es weiterhin keinen Handel, dort hatte der Shanghai Composite am 29. April mit einem Plus von 2,41 Prozent bei 3.047,06 Punkten geschlossen. In Hongkong wird dagegen gehandelt. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich am Mittwoch schwächer, der Index verliert zeitweise 1,20 Prozent auf 20.848,58 Punkte (Stand: 08:00 Uhr MEZ).

In Asien halten sich die Anleger im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank zurück. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte anheben wird. Von der Wall Street kamen leicht positive Impulse. Doch auch hier hatten die Anleger mit Blick auf die Fed-Sitzung wenig Kaufbereitschaft gezeigt. Hinzu kommt, dass in Festlandchina feiertagsbedingt der Handel pausiert und in Japan die Börse erst am Freitag wieder öffnet.

In Hongkong gibt es unterdessen erneut deutliche Verluste. Belastet wird der Index vor allem von schwer gewichteten Technologiewerten, vor allem das schwer gewichtete Unternehmen Tencent verliert deutlich.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX