Asiens Börsen überwiegend in Rot

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel mit kräftigen Kursgewinnen.

Der ATX tendierte bereits im frühen Handel höher und baute sein Kursplus im Verlauf deutlich aus. Er ging schließlich 1,93 Prozent stärker bei 6.582,76 Punkten in den Feierabend.

Stützend wirkten die Ankündigung von neuen Verhandlungen mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump und die damit einhergehenden fallenden Ölpreise. Trump will den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Es blieb unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird.

Besondere Bedeutung bei den Verhandlungen dürfte eine Regelung zur Öffnung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr haben. Die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman zur Wasserstraße befinden sich laut iranischen Angaben in der Endphase. Außenminister Abbas Araqchi habe die Mitglieder des Kabinetts zu Beginn seiner Sitzung am Sonntag entsprechend informiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Das Außenamt betonte unterdessen laut dem Sender Press TV, dass die Lage in der umkämpften Meerenge nicht mehr zu ihrem Vorkriegsstatus zurückkehren werde.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen zum Wochenbeginn beherzt zu.

Der DAX startete die Montagssitzung bereits stärker und legte anschließend weiter zu. Dabei übersprang der DAX auch erstmals die runde Marke von 26.000 Punkten und erzielte ein neues Allzeithoch bei 26.096,93 Zählern. Er beendete die Sitzung knapp über der wichtigen Marke, mit einem Plus in Höhe von 1,45 Prozent bei 26.001,31 Punkten - einem neuen Rekordschluss.

Deutlich gefallene Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Start in den Monat August beschert. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwanden Inflationsängste und Sorgen wegen möglicherweise steigender Leitzinsen, was die Kauflaune der Anleger hob.

Überwiegend gute Quartalszahlen von Unternehmen sowie die jüngste Erholung im weltweiten Technologiesektor - vor allem bei KI-Werten - hatten dem DAX bereits Ende vergangener Woche Auftrieb gegeben. Mitte Juli war das Börsenbarometer noch bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder angegriffen hatten und die Ölpreise erheblich gestiegen waren.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts.

Der Dow Jones Industrial eröffnete bereits mit Gewinnen und baute diese im Anschluss deutlich aus. Er beendete die Sitzung 1,32 Prozent höher bei 53.178,41 Punkten.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte deutlich zu. Er verabschiedete sich 2,13 Prozent stärker bei 25.913,90 Zählern in den Feierabend.

Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh den US-Börsen am Montag Rückenwind. US-Präsident Donald Trump kündigte nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf den Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik an. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums widersprach allerdings: Teheran verhandele derzeit nicht mit den USA.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Dienstag mehrheitlich ab.

Der japanische Nikkei 225 verliert zeitweise 0,38 Prozent auf 63.514,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite dagegen 0,16 Prozent fester bei 3.815,59 Zählern.

Der Hang Seng fällt derweil um 0,49 Prozent auf 25.882,43 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Dienstag kein einheitliches Bild. Teilnehmer sprechen von einer vorsichtigen Rückkehr zu Technologieaktien. Dazu tragen auch die starken Quartalszahlen von Palantir bei. Das Software-Unternehmen hat den Umsatz im zweiten Quartal fast verdoppelt. Außerdem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Damit gab es erneut überzeugende Geschäftszahlen, die das Vertrauen der Anleger in den Sektor wieder steigen lassen, wie es heißt.

Dazu kommen positive Vorgaben der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index auf einem Rekordstand geschlossen und sich die positive Entwicklung der NASDAQ-Indizes fortgesetzt hat. Daneben gibt es nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiter Gespräche mit dem Iran, bei denen es vor allem um die Öffnung der Straße von Hormus geht. Allerdings bleibt bei Marktteilnehmern Skepsis.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX