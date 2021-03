ATX freundlich -- DAX schwächer -- Wall Street fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus

Der heimische Aktienmarkt legt am Freitag zu, wogegen es für den deutschen Leitindex abwärts geht. AN den US-Börsen dürfte es am Freitag nach oben gehen. Die Indizes in Fernost wiesen vor dem Wochenende erneut Abschläge aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kann sich am Freitag von seinen anfänglichen Verlusten erholen.

So eröffnete der ATX zwar mit einer schwächeren Tendenz, inzwischen konnte er jedoch ins Plus drehen.

Die stark gewichteten Bankwerte hatten am Vormittag nach einem schwachen Start eine Trendwende vollzogen und damit auch den ATX ins positive Terrain gehievt. Die Branche lag europaweit im Aufwind.

Daneben hat sich das Nationale Impfgremium (NIG) am Freitag für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca ohne oberes Alterslimit ausgesprochen - und somit auch für alle Personen über 65 Jahren sowie Hochrisikopersonen. "Die Impfkampagne wird damit weiter an Fahrt aufnehmen", betonte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gegenüber der APA. Man sei dem Ziel, jedem Menschen in Österreich bis in den Sommer einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen, ein weiteres Stück näher.

Zudem ist Österreichs Wirtschaft im Coronajahr 2020 etwas weniger stark eingebrochen als noch vor kurzem angenommen. Laut vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real um 6,6 Prozent - das Wifo war Anfang Februar noch von minus 7,4 Prozent ausgegangen.

Insgesamt bleibt die Stimmung an den Aktienmärkten aber belastet von ansteigenden Renditen bei den US-Anleihen. Am Vortag hatte sich der Chef der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, zurückhaltend über den Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert. Er habe keine Maßnahmen der Fed gegen den Anstieg der Zinsen in Aussicht gestellt, hieß es von Händlern.

Datenseitig steht vor allem der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Februar im Fokus der Marktteilnehmer. "Zwar ist mit einem Stellenplus zu rechnen, eine Überraschung auf der Oberseite zeichnet sich aber nicht ab und so geht die Normalisierung am Arbeitsmarkt nur langsam vonstatten", schreiben die Ökonomen der Helaba.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Freitag in Rot.

So startete der DAX mit einem Verlust von 0,70 Prozent bei 13.958,54 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus, kann seine Abschläge mittlerweile jedoch etwas eingrenzen.

Überraschend starke US-Arbeitsmarktzahlen haben am Freitag die Belastungen für den Dax durch steigende Anleiherenditen ein Stück weit abgefedert. "Der Stellenaufbau setzt sich fort und liegt über den Erwartungen. Die Löhne steigen. Dies ist positiv zu werten", resümierte Helaba-Analyst Patrick Boldt die Zahlen für Februar aus den Vereinigten Staaten. Allerdings fehlten dem Arbeitsmarkt dennoch weiterhin Millionen von Arbeitsplätzen bis wieder von Normalität gesprochen werden könne. Da die Fed zugleich stets auf die Schwächen des Arbeitsmarktes hinweise und argumentiere, dass er weiter unterstützt werden müsse, wird sich daher laut Boldt an der expansiven Geldpolitik der US-Notenbank wohl vorerst nichts ändern.

WALL STREET

Am Freitag dürften Anleger in den USA neuen Mut fassen.

Der Dow Jones legt vorbörslich zu. Der NASDAQ Composite dürfte ebenfalls zulegen.

Nach den jüngsten Verlusten winkt der Wall Street am Freitag eine Erholung. Der überraschend stark ausgefallene Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wirkte sich zunächst klar positiv auf die Kurse aus. In der US-Wirtschaft wurden im Februar deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Zudem ging die Arbeitslosenquote überraschend ein wenig zurück, während Analysten mit einer Stagnation gerechnet hatten. Die Löhne legten erwartungsgemäß zu. Da etliche Bundesstaaten zuletzt die Corona-Beschränkungen gelockert hätten, passe der deutliche Beschäftigungsaufbau ins Bild, erklärte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich die positive Entwicklung auch im März fortsetzt." Allerdings stehe seit dem Ausbruch der Corona-Krise immer noch ein Verlust von mehr als neun Millionen Stellen zu Buche, ordnete Gitzel die aktuelle Entwicklung ein. Auch deshalb bestehe für die Notenbank "kein voreiliger Handlungsbedarf".

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien zeigten sich am Freitag erneut mit negativen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 0,23 Prozent bei 28.864,32 Punkten.

Auch in China dominierten die Bären. Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 0,04 Prozent auf 3.501,99 Zähler. Daneben gab der Hang Seng in Hongkong um 0,47 Prozent auf 29.098,29 Einheiten ab.

Die Aktienbörsen in Ostasien haben sich am Freitag sehr volatil und letztlich überwiegend im Minus präsentiert. Allerdings erholten sich die Märkte zum Teil deutlich von ihren Tagestiefs. Technologietitel zählten zu den Tagesverlierern. Anleger zeigten sich verunsichert über die in den USA und auch in der Region wieder gestiegenen Rentenrenditen. Die Zehnjahresrendite bei US-Staatsanleihen war am Vorabend wieder über die Marke von 1,50 Prozent geklettert und hatte in der Folge die Wall Street belastet. Im asiatisch geprägten Handel wurde das Niveau der Benchmarkrendite mit 1,57 Prozent weitgehend gehalten.

Bemerkenswert war, dass US-Notenbankpräsident Jerome Powell die Märkte am Vorabend nicht zu beruhigen vermochte, obwohl er versicherte, dass die Fed sich nicht zurücklehnen und eine Verschärfung der Finanzmarktbedingungen zulassen werde. Er äußerte sich jedoch nicht zu konkreten Renditeniveaus. Im Handel sprach man von einer Wiederholung bekannter Floskeln. Da die Fed auf den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen nicht reagiert habe, schwinde etwas das Vertrauen, dass sie es in Zukunft tun werde, hieß es. Dass Anleiherenditen angesichts steigender Inflations- und Konjunkturerwartungen stiegen, sei nicht das Problem - das Tempo mache Sorgen, sagte ein Händler.

Für etwas Unruhe an den Märkten sorgte zwischenzeitlich eine Tsunami-Warnung für den gesamten Pazifik nach einem schweren Seebeben vor Neuseeland. Die Warnung wurde allerdings im Handelsverlauf wieder kassiert. In China ging es besonders volatil zur Sache, die Indizes erholten sich aber letztlich im Verlauf. Analysten sprachen von einer gewissen Verunsicherung angesichts des am Freitag beginnenden jährlichen Volkskongresses. In diesem Zusammenhang hatte die chinesische Führung der Wirtschaft des Landes ein relativ moderates Wachstumsziel verordnet. Das Bruttoinlandsprodukt 2021 soll um 6 Prozent oder mehr wachsen. Die Kennziffer lag unter den Erwartungen der meisten Ökonomen, die für die chinesische Wirtschaft dieses Jahr ein Plus von 8 Prozent oder mehr prognostiziert hatten.

