ATX mit Gewinnen erwartet -- DAX voraussichtlich stärker -- Hang Seng nahezu unbewegt

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte vorbörslich in Grün. Der DAX wird im Plus erwartet. Der Hang Seng pendelt im Mittwochshandel um die Nulllinie. Die US-Börsen beendeten den Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien wird zur Wochenmitte im Plus erwartet.

Der ATX tendiert im vorbörslichen Handel leicht im Plus.

Mit kräftig steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler am Mittwoch. "Der Ausverkauf vom Dienstag dürfte erst einmal zum Einstieg genutzt werden", so ein Händler. Das Umfeld habe sich etwas entspannt: So hat US-Finanzministerin Janet Yellen ihre Aussagen zu notwendigen Zinserhöhungen relativiert. Nachdem diese am späten Nachmittag an den Aktienmärkten zu einer zweiten Verkaufswelle geführt und auch Gold sowie die Devisenmärkte mit in die Turbulenzen gerissen hatten, sagte sie später, die Inflation sei derzeit kein Problem. Auch die von einigen Marktteilnehmern befürchtete Invasion Taiwans durch China ist bisher ausgeblieben, die Verletzung des Luftraums des Inselstaats durch die chinesische Luftwaffe hatte am Dienstag die erste Abwärtswelle ausgelöst.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Leitindex geht es vorbörslich wieder aufwärts.

Der DAX präsentiert sich im vorbörslichen Handel freundlich und weist erste Gewinne auf.

Nach den heftigen Verlusten vom Vortag dürften einige Anleger die niedrigeren Kurse am Mittwoch zum Einstieg nutzen. Erneut angefachte Inflationsängste hatten am Vortag einen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Durch die Relativierung der Zinserhöhungen von US-Finanzministerin Janet Yellen, sollte sich dich Stimmung an den Märkten etwas aufhellen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones konnte seine Verluste im Handelsverlauf reduzieren und schaffte es am Ende sogar um 0,06 Prozent auf 34.135,34 Indexpunkte ins Plus. Deutlich schwächer präsentierten sich die Techwerte: Der NASDAQ Composite verlor im Dienstagshandel 1,88 Prozent auf 13.633,50 Zähler.

Vor allem von politischer Seite kam Druck auf den Markt - denn offenbar hat China den Luftraum Taiwans verletzt.

Derweil bewegen sich die Indizes in der Nähe ihrer Rekordstände und Anleger müssen weiter abwägen zwischen den treibenden und den drückenden Faktoren. Starke Konjunkturdaten und robuste Unternehmenszahlen stehen gegen Inflationssorgen und steigende Corona-Fallzahlen in etlichen Weltregionen. Einige Experten unken, dass die aufgehellten Aussichten für Konjunktur und Unternehmensgewinne bereits in den Bewertungen enthalten seien.

ASIEN

In Asien findet am Mittwoch nur eingeschränkter Handel statt.

In Tokio und Shanghai wird wegen der Feierlichkeiten um den 1. Mai erst am Donnerstag wieder gehandelt.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei am Freitag bis zur Schlussglocke 0,83 Prozent auf 28.812,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite am Freitag um 0,81 Prozent tiefer bei 3.446,86 Einheiten.

Gehandelt wird hingegen in Hongkong: Der Hang Seng zeigt sich am Mittwoch (07:08 MESZ) nahezu unbewegt mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 28.559,80 Indexpunkten.

Überwiegend gedämpfte Stimmung herrscht am Mittwoch an den Börsen in Asien. Die Vorgaben aus den USA sind schwach. Dort hatten vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte kräftige Kursverluste verzeichnet, nachdem die US-Finanzministerin (und ehemalige Notenbankchefin) Janet Yellen die Möglichkeit von Zinserhöhungen erwähnt hatte, um ein Überhitzen der US-Wirtschaft zu vermeiden. Später relativierte Yellen jedoch ihre Aussagen: Sie habe Zinserhöhungen weder vorhergesagt noch empfohlen. Das lindert den Verkaufsdruck in Asien.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX