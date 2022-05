Nach Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX vorbörslich höher erwartet -- Feiertagsbedingt ruhiger Handel in Asien - Börsen in China höher

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Donnerstag vor Handelsstart höher, belebt durch die Zinsentscheidung der Fed. In China und Hongkong zeigen sich die Börsen freundlich.

AUSTRIA

An der Wiener Börse wird ein freundlicher Start erwartet.

Der ATX verlor gestern zum Handelsschluss noch deutlich, wird aber am Donnerstag vorbörslich höher erwartet.

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet gestrafft. Der Offenmarktausschuss FOMC hob das Zielband der Fed Funds Rate um 50 Basispunkte an und kündigte zudem eine Verkleinerung der Anleihebestände ab 1. Juni an. Volkswirte hatten eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte so prognostiziert. Fed-Chairman Jerome Powell sagte, dass Zinserhöhungen um 75 Basispunkt gegenwärtig nicht erwogen würden. Damit überraschte er die Märkte, die einen solchen Schritt für Juni eingepreist hatten. Der monatliche Abbau des Bestands an Treasuries soll für drei Monate auf 30 Milliarden US-Dollar begrenzt werden und danach auf 60 Milliarden steigen. Die anfängliche Obergrenze für den Abbau der Bestände an Agentur-Papieren und Hypothekenanleihen soll bei 17,5 Milliarden Dollar liegen und nach drei Monaten auf 35 Milliarden angehoben werden. Das Gremium beschloss ferner, den Diskontsatz von 0,50 auf 1,00 Prozent anzuheben, den Satz für Reserveeinlagen bei der Fed von 0,40 auf 0,90 Prozent und den Reversen Repo-Satz von 0,30 auf 1,00 Prozent.

DEUTSCHLAND

In Deutschland wird der Leitindex am Donnerstag ebenfalls vorbörslich höher taxiert.

Der DAX zeigt sich nach einer schwachen Sitzung am Mittwoch heute gestärkt und notiert vorbörslich mit einem deutlichen Plus.

Die begleitenden Aussagen der US-Notenbank zur Zinserhöhung vom Vorabend dürften den Aktienkursen am Donnerstag kräftig Anschub geben. Die Fed hat zwar wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte erhöht. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Das beflügelte die Kurse im späten Handel an der Wall Street und auch in Asien geht es mit den Notierungen aufwärts. Neben der hohen Inflation halte die Fed auch fest, dass sich die Wirtschaft langsamer und schwächer entwickelt, merkte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Sowohl der Lockdown in China als auch der Krieg in der Ukraine würden von der Fed explizit als wachstumshemmend genannt. Alles in allem fahre die Fed im Rahmen des Erwartbaren "den mildestmöglichen Kurs".

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im März weitaus schwächer als erwartet entwickelt, was zum Teil an fehlenden Großaufträgen und einer schwachen Nachfrage aus Ländern außerhalb des Euroraums lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank der Auftragseingang gegenüber dem Vormonat um 4,7 Prozent und lag kalenderbereinigt um 3,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Februar hatte er um 4,3 Prozent darüber gelegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich ein Minus von nur 2,2 Prozent. Den für Februar gemeldeten Rückgang bei den gesamten Auftragseingängen von 2,2 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,8 Prozent.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) erklärte, im merklichen Rückgang der Auftragseingänge zeigten sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine. "Der Ausblick für die nächsten Monate fällt derzeit gedämpft aus", befand das BMWi.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten nach dem Fed-Zinsentscheid zur Wochenmitte deutliche Aufschläge.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Mittwoch knapp im Plus und baute seine Gewinne im Verlauf kräftig aus. Letztlich notierte er 2,82 Prozent höher bei 34.061,72 Punkten. Der NASDAQ Composite zog ebenfalls deutlich an, nachdem er sich zum Start nur marginal höher präsentiert hatte. Bis zum Handelsende kletterte er um 3,19 Prozent auf 12.964,86 Zähler.

Die US-Notenbank Fed hob den Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte an. Damit liegt der Zinssatz nun in der Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent. Darüber hinaus gab die Fed Pläne bekannt, ihre durch Krisenmaßnahmen aufgeblähte Bilanz abzuschmelzen. Im Kampf gegen die hohe Inflation behält sich die US-Notenbank weitere deutliche Zinsanhebungen vor. Noch größere Zinsschritte als der nun vorgenommene um einen halben Prozentpunkt würden derzeit aber nicht in Erwägung gezogen.

Auf Unternehmensseite setzte sich derweil die Quartalsberichtssaison unter anderem mit Zahlen von Moderna und Uber fort. Am Vorabend hatten Lyft und Airbnb bereits nachbörslich ihre Quartalsberichte veröffentlicht.

ASIEN

In Japan bleibt die Börse auch am Donnerstag geschlossen. Der Nikkei war am Montag um moderate 0,11 Prozent auf 26.818,53 Punkte gefallen. Erst am Freitag wird in Japan wieder gehandelt werden.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es nach den Feiertagen nach oben. Der Shanghai Composite zeigt sich am Donnerstag mit 0,95 Prozent auf 3.076,11 Punkte im Plus. Auch i Hongkong zeigt sich der Hang Seng fester und zieht mit 0,43 Prozent auf 20,958.80 Zähler an.

Die chinesischen Aktienmärkte können sich damit heute dem Abwärtstrend der vergangenen Tage entziehen. Rückenwind geben dafür die sehr guten Vorgaben aus den USA, wo die Märkte nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank Fed in den letzten Handelsstunden stark anstiegen. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April weiter verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 36,2 (März: 42,0) Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Pandemie im Februar 2020. Die Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus belastete die Kundennachfrage stark.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX