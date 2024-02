Durchwachsenene Vorgaben für den ATX -- DAX vorbörslich mit leichten Gewinnen -- Staatliche Maßnahmen treiben China-Börsen an - Verluste in Japan

Der ATX hat unterschiedliche Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein etwas höherer Start ab. Die Märkte in Asien präsentieren sich am Dienstag uneinheitlich.

AUSTRIA

Der ATX hat unterschiedliche Vorgaben vor der Brust.

Der ATX hatte den Handel am Montag 0,60 Prozent schwächer bei 3.420,01 Punkten beendet.

Die Vorgaben für den heimischen Handelsauftakt sind durchwachsen: In den USA hatten die Märkte ihre Rekordjagd zunächst unterbrochen, in China geht es unterdessen deutlich aufwärts.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen starten.

Der DAX hatte am Vortag 0,08 Prozent tiefer bei 16.904,06 Zählern geschlossen.

Der deutsche Leitindex versucht am Dienstag wieder sein Ende letzter Woche erreichtes Rekordhoch bei etwas über 17.000 Punkten zu erreichen. Damit tut sich der Leitindex gerade etwas schwer, da Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen jüngst angesichts starker Wirtschaftsdaten aus den USA einen Dämpfer bekommen hatten.

Vorgaben aus Übersee zeigen ein gemischtes Bild. In New York wurden die Börsen am Vortag auf ihrer Rekordjagd etwas ausgebremst. In China halfen staatliche Stützungsmassnahmen dem Aktienmarkt nach oben. In der Berichtssaison steht in Deutschland am Dienstag unter anderem der Chiphersteller Infineon mit Quartalszahlen im Blick.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich in der neuen Handelswoche auf rotem Terrain.

Der Dow Jones Index schloss 0,71 Prozent tiefer bei 38.378,86 Punkten. Der NASDAQ Composite verlor daneben 0,20 Prozent auf 15.597,68 Zähler.

Nach der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen waren die wichtigsten Indizes am Montag bereits mit Verlusten in den Handel gegangen.

Hoffnungen der Anleger auf schnelle Zinssenkungen hatten zuletzt Dämpfer erhalten. Am Freitag bereits hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt den Renditen an den Anleihemärkten deutlichen Auftrieb verliehen und so die Stimmung an den Börsen gedämpft. Jüngste Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell sprechen ebenfalls gegen baldige Zinssenkungen. In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS hatte Powell vor den Gefahren einer zu schnellen Zinssenkung gewarnt. Das Interview wurde bereits am Donnerstag aufgezeichnet.

Unter den Einzelwerten hinterließen die Quartalsbilanzen der Unternehmen ihre Spuren. Der Fastfood-Konzern McDonald's bekam in den vergangenen Monaten die Folgen des Gaza-Kriegs zu spüren. Der Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar profitierte dagegen im vierten Quartal von einer höheren Nachfrage aus der Energie- und Transportindustrie. Boeing geht zudem einem neuen Problem bei Flugzeugen seines Typs 737 Max nach.

ASIEN

In Fernost zeigen sich am Dienstag unterschiedliche Entwicklungen.

Verluste wurden aus Japan gemeldet, dort gab der Nikkei 225 0,53 Prozent nach und schloss bei 36.160,66 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen deutlich nach oben, das Börsenbarometer gewinnt zeitweise 2,51 Prozent auf 2.769,68 Indexpunkte, der Hang Seng legt in Hongkong daneben 3,52 Prozent auf 16.056,36 Zähler zu.

An den asiatischen und australischen Börsen fallen die chinesischen am Dienstag wieder einmal aus dem Rahmen. Während die Aktienmärkte mehrheitlich wegen des fortgesetzten Auspreisens baldiger Zinssenkungen in den USA zur Schwäche neigen, steigen die Kurse in China nach angekündigten Stützungsmaßnahmen staatlicher Stellen. Unter anderem will ein nationaler Fonds seine Beteiligungen an börsennotierten Fonds ausbauen. Das staatliche Investmentvehikel Central Huijin Investment will bei ETF zukaufen und so den chinesischen Finanzmarkt stabilisieren. Aktuell lieferten die Konjunkturaussichten kaum Kaufargumente, da sprängen staatliche Stellen ein, heißt es im Handel.

Private Anleger warteten noch immer auf Zeichen einer Konjunkturerholung. "Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass sich China inmitten einer weiteren wirtschaftlichen Delle befindet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ist in neun der letzten zehn Monate geschrumpft, was auf einen anhaltenden Abschwung im verarbeitenden Gewerbe hindeutet", heißt es bei den Analysten von Nomura.

