Der heimische und der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag schwächer. Die Wall Street kann am Donnerstag zulegen. Die asiatischen Indizes fanden keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Die Wiener Börse gab am Donnerstag deutlich nach.

Der ATX war im Handelsverlauf zwischen Gewinnen und Verlusten gependelt. Zum Handelsschluss notiert er 0,64 Prozent tiefer bei 2.911,82 Zählern.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat seine Geldpolitik gelockert. Nach Mitteilung der EZB rechnet der Rat nunmehr damit, dass die Zinsen mindestens bis zum Ende des ersten Halbjahrs 2020 (bisher: Ende 2019) auf ihrem jetzigen Niveau bleiben werden - auf jeden Fall aber so lange, wie zur nachhaltigen Annäherung der Inflation an die Zielmarke von knapp 2 Prozent notwendig ist.

Die EZB stellt sich kurzfristig auf ein etwas höheres Wirtschaftswachstum und eine etwas stärkere Inflation als bisher ein, rechnet aber für die nächsten Jahre mit etwas weniger Wachstum und Inflation als bislang. Dies geht aus den aktuellen Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs hervorgeht, die EZB-Präsident Mario Draghi in seiner Pressekonferenz vorstellte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich leichter.

Der DAX hatte marginal fester eröffnet und danach die 12'000-Punkte-Marke geknackt. Jedoch drehte er nach der EZB-Sitzung ins Minus und ging am Ende 0,23 Prozent schwächer bei 11.953,14 in den Feierabend.

Der deutsche Leitindex hat nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi die soliden Vormittagsgewinne komplett abgegeben. Europas Währungshüter halten angesichts wachsender Risiken für die Konjunktur an ihrem Billiggeldkurs fest und verschieben eine mögliche Zinserhöhung mindestens auf die zweite Jahreshälfte 2020. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent. Auch an den 0,4 Prozent Strafzinsen, die Banken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken, rüttelt die Notenbank weiterhin nicht.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street greifen am Donnerstag zu.

Der Dow Jones eröffnete 0,1 Prozent höher bei 25.567,45 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus. Auch der NASDAQ Composite zeigt sich ebenfalls etwas fester

Auch am Donnerstag stützt die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA die Indizes an der Wall Street. Doch die Dynamik der Aufwärtsbewegung scheint zunächst verflogen angesichts der herrschenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie Mexiko. Während es mit China keine Fortschritte zu geben scheint, sollen die Gespräche mit Mexiko im Tagesverlauf fortgesetzt werden. Kommt es zu keiner Einigung in den Migrationsfragen, drohen ab dem kommenden Montag US-Strafzölle von zunächst 5 Prozent auf mexikanische Importe. Nach und nach sollen diese dann bis auf 25 Prozent angehoben werden.

ASIEN

Am Donnerstag kamen die Aktienmärkte in Asien auf keinen gemeinsamen Nenner.

In Tokio gab der Leitindex Nikkei 225 seine anfänglichen Aufschläge wieder ab und schloss kaum bewegt bei 20.774,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 1,17 Prozent auf 2.827,80 Zähler. Dagegen konnte der Hang Seng in Hongkong bis zum Handelsende 0,26 Prozent auf 26.965,28 Indexpunkte steigen.

Anleger wägten zwischen den auf das Sentiment drückenden Handelskonflikten und einer positiv bewerteten möglichen US-Zinssenkung ab, hieß es.

Von der Wall Street kamen erneut positive Vorgaben aufgrund der andauernden US-Zinssenkungsfantasien. Die drei wichtigsten US-Börsen gewannen bis zu 0,8 Prozent. Derweil legte der jüngste Konjunkturbericht der US-Notenbank nahe, dass die neuerlichen Handelsspannungen zwischen den USA und China bisher noch keine wesentlichen Auswirkungen auf US-Produzenten gehabt haben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa