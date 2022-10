Trotz schwacher US-Vorgaben: ATX wird US-Börsen voraussichtlich trotzen -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Börsen in Fernost uneinheitlich

Der ATX zeigt sich im vorbörslichen Handel höher. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich für den Donnerstag ein freundlicher Auftakt ab. Die Märkte in Asien zeigen eine uneinheitliche Tendenz.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt werden für den Donnerstag grüne Vorzeichen erwartet.

Der ATX hatte am Vortag noch 0,61 Prozent tiefer bei 2.797,11 Zählern geschlossen.

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit fester Tendenz aufnehmen. Die Analysten von Helaba zeigten sich jedoch skeptisch und verweisen auf die weiterhin vorhandenen Krisenherde sowie auf das Risiko negativer Schlagzeilen. Insofern stellt sich nach Einschätzung der Experten die Frage, ob der jüngst aufgekommene Optimismus an den Finanzmärkten gerechtfertigt sei. Neben den Energie- und Rezessionssorgen bereitet die hohe Inflation weiterhin Kopfzerbrechen. Sie sei der Grund dafür, dass von den Zentralbanken keine konjunkturelle Unterstützung zu erwarten ist wie in früheren Krisenzeiten, hieß es weiter.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften am Donnerstag wieder Mut fassen.

Der DAX hatte am Vortag bei 12.517,18 Zählern geschlossen und damit einen Verlust von 1,21 Prozent eingefahren. Vorbörslich am Donnerstag prägen unterdessen deutlichere Gewinne das Bild.

Der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht wird auch von deutschen Anlegern mit Spannung erwartet. Bislang laufen die Hoffnungen der Börsianer auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank angesichts schwacher Wirtschaftsdaten aber ins Leere. Die Signale aus den Reihen der Fed deuten darauf hin, dass sie die Zinswende unbeirrt fortsetzt, bis die Inflation deutlich eingedämmt ist.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt tendierte zur Wochenmitte mit Verlusten.

Der Dow Jones ging bereits tiefer in den Handel, schaffte es zeitweise jedoch ins Plus, fiel letztlich jedoch 0,14 Prozent auf 30.274,80 Punkte zurück. Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es anfänglich ebenfalls bergab. Auch wenn er es zwischenzeitlich an die Nulllinie schaffte, gab er zum Handelsschluss 0,25 Prozent auf 11.148,64 Zähler nach.

Die US-Aktien zeigten sich am Mittwoch schwächer, nachdem sie einen fulminanten Start ins neue Quartal hinter sich haben - es war der beste seit 1938. Nach einem solchen Auftakt sei eine Gegenbewegung erwartbar gewesen, sagten Teilnehmer. Die Rally folgte auf drei Quartale mit Rückgängen, in denen der S&P 500 rund 25 Prozent abgegeben hatte.

Grund für die Erholung waren neben Käufen zum Quartalsbeginn Spekulationen auf eine weniger harsche Geldpolitik der US-Notenbank und anderer Notenbanken. Vor einer Woche gingen die Märkte noch davon aus, dass die US-Leitzinsen im April 2023 einen Höchststand von fast 4,8 Prozent erreichen würden, doch diese Zahl ist inzwischen auf 4,5 Prozent gesunken. Umso größer ist die Neugier auf Aussagen von Notenbankern.

Unabhängig von der Begründung sei der Markt aber auch generell überverkauft gewesen, sagen Händler. Allerdings gingen die meisten Teilnehmer nach den Erfahrungen des laufenden Jahres davon aus, dass es sich um eine weitere Rally innerhalb eines Bärenmarkts handelt. Zur näheren Orientierung wird der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag dienen, auf den es am Mittwoch mit den ADP-Daten schon einmal einen Vorgeschmack gab. Sie fielen im Rahmen der Erwartungen aus.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich im späten Donnerstagshandel mit Gewinnen.

Der Nikkei schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 27.311,30 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland wird feiertagsbedingt aufgrund der "Goldenen Woche" bis einschließlich Freitag nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Freitag. Da ging es 0,55 Prozent auf 3.024,39 Zähler runter. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng volatil und gibt im späten Verlauf 0,34 Prozent auf 18.027,19 Punkte nach.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX