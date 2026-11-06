Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag in Rot.

Nach einer negativen Eröffnung bleibt derauch im Anschluß moderat in der Verlustzone.

Nach dem Technologie-Ausverkauf an der Wall Street und in Asien geht es auch an den die europäischen Aktienmärkten zum Wochenausklang deutlicher nach unten. Vor allem Aktien mit KI-Bezug standen in den USA unter massivem Druck. Der Sektor wurde erneut von Befürchtungen belastet, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur sich nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Wahlen verzögern könnte. Auch in Asien waren die Vorzeichen tiefrot. Der US- Kurseinbruch dürfte in Europa allerdings nur die jeweiligen Branchen erfassen. "Wir waren nach oben nicht dabei, jetzt sind wir es nach unten auch nicht", so ein Händler.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag in Verkaufslaume.

So startete der DAX 1,54 Prozent schwächer bei 25.919,48 Punkten und bleibt auch im weiteren Handelsverlauf tief in rotem Terrain.

Der starke Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor drückt am Freitag den zuletzt noch rekordhohen DAX wieder unter die 26.000-Punkte-Marke. Tags zuvor hatte er mit 26.692 Punkten ein Rekordhoch erreicht, bevor die Schwäche an den US-Börsen einsetzte und ihn letztlich ins Minus drückte. "Die Vorsicht nimmt zu, zumal der DAX mit einem Rekordstand gerade erst ein optimales Umfeld einpreiste, das nun nicht mehr vorherrscht", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Nach dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen mehren sich nun die Sorgen vor einer stärkeren Regulierung des KI-Bereichs. In New York hatte daher der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 am Donnerstag den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020 verzeichnet. Letztlich verlor er 6,4 Prozent. Für den Halbleiterindex SOX ging es sogar um mehr als 12 Prozent abwärts. Auch für den marktbreiten S&P 500 und den US-Leitindex Dow Jones Industrial war es ein schwarzer Tag.

Die Verluste machten am Freitag auch an den asiatischen Handelsplätzen nicht halt und waren im japanischen Nikkei 225 und im südkoreanischen KOSPI besonders hoch.

"An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", so Experte Stanzl. "Die Angst vor einem KI-Ausbaustopp durch die Demokraten trübt die Stimmung."

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Donnerstag tiefrote Vorzeichen aus.

Nachdem der Dow Jones zunächst noch etwas höher eröffnen konnte, ist er im Tagesverlauf deutlich ins Minus gedreht. Zum Handelsschluss verzeichnete er Verluste in Höhe von 3,44 Prozent auf 51.521,28 Punkte.

Sogar noch deutlicher gab der technologielastige NASDAQ Composite ab, nachdem er bereits zum Start verloren hatte. Er sank schlussendlich um 5,52 Prozent auf 24.315,00 Zähler.

Die Sorge vor strengeren Regulierungsvorschriften im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat die US-Aktienmärkte am Donnerstag belastet und zu deutlichen Verkäufen bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des US-Kongresses (Senat und Repräsentantenhaus) erlangen konnten, gerieten insbesondere Papiere aus dem Halbleitersektor stark unter Druck. Aber auch bei den Standardwerten kam es zu deutlichen Verlusten. Investoren zogen sich aus dem Aktienmarkt zurück und schichteten vorzugsweise in als sicher geltende Staatsanleihen um.

Der Wahlerfolg der Demokraten spiegelt neben der Unzufriedenheit über gestiegene Lebenshaltungskosten und die Politik von Präsident Donald Trump auch Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber dem Ausbau von KI-Rechenzentren wider. Kritiker verweisen hierbei vor allem auf den enormen Strombedarf der Anlagen und die damit verbundenen Risiken steigender Energiepreise für private Haushalte. Zudem sorgen sich Anwohner vor Lärm- und Luftbelastungen, hohem Wasserverbrauch sowie einem vergleichsweise geringen Effekt auf die Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze.

Konjunkturseitig ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zurück. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft erhöhte sich im dritten Quartal stärker als angenommen. Gleichzeitig sanken die Lohnstückkosten deutlicher als von Volkswirten prognostiziert. Alles in allem untermauern die Daten die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.

Zudem haben sich die Ölpreise am Donnerstag ein Stück weit vom Kurseinbruch zur Wochenmitte erholt.

ASIEN

An Asiens Börsen dominieren am Freitag die Bären.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 5,96 Prozent bei 57.434,77 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:46 Uhr) um 1,10 Prozent auf 3.649,18 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gibt unterdessen 1,30 Prozent auf 24.475,17 Einheiten ab.