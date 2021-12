ATX und DAX mit freundichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit Zuwächsen in die neue Woche. Für die Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Montag fester.

Nach einem freundlichen Start liegt der ATX auch aktuell klar in der Gewinnzone.

Nach zwei unruhigen Wochen an den Börsen mit teils kräftigen Kursschwankungen, unternehmen die Märkte zum Wochenauftakt somit einen neuerlich Erholungsversuch. Neue Berichte zur Omikron-Variante des Coronavirus bereiten den Anlegern Anlass zum Aufatmen. Aus Südafrika wurde berichtet, dass die Omikron-Variante offenbar vergleichsweise milde Symptome verursache. Allerdings ist die Datenbasis noch gering.

Die gute Stimmung zum Auftakt konnten auch schwach ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland nicht trüben. Im Oktober erhielten die deutschen Industriebetriebe deutliche weniger Aufträge als zuletzt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Montag von seiner freundlichen Seite.

So startete der DAX 1,01 Prozent stärker bei 15.323,20 Zähler und und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Nach zwei schwachen Wochen mit kräftigen Kursschwankungen haben neue Nachrichten zur Corona-Variante Omikron am Montag nun wieder für etwas mehr Zuversicht am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Zu Wochenbeginn lasse ein Bericht aus Südafrika über wohl vergleichsweise milde Symptome der Omikron-Variante die Anleger zunächst aufatmen, schrieb Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda in seinem Morgenkommentar. Die Datenbasis sei aber gering, so Halley weiter. Belastungsfaktoren für die Börse sind hingegen der chinesische Immobilienkonzern Evergrande, der kurz vor dem Wochenende vor möglichen Zahlungsschwierigkeiten gewarnt hatte, sowie das womöglich bald auslaufende Anleihekaufprogramm der US-Notenbank.

WALL STREET

Die US-Börsen gaben am Freitag nach einem freundlichen Handelsauftakt teils deutlich nach.

Der Dow Jones hatte zwar 0,15 Prozent höher bei 34.692,78 Punkten eröffnet, anschließend rutschte er jedoch auf rotes Terrain, wo er sich festsetzte. Zum Handelsschluss stand bei 34.580,08 Punkten noch ein kleines Minus von 0,17 Prozent an der Kurstafel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor kräftig und ging um 1,92 Prozent tiefer bei 15.085,47 Zählern aus dem Handel, nachdem er zum Start noch um 0,31 Prozent auf 15.428,71 Zähler gestiegen war.

Der Arbeitsmarktbericht für November fiel zwar etwas durchwachsen aus, aber laut Marktexperten gut genug, so dass die US-Notenbank (Fed) noch in diesem Monat eine Beschleunigung des Zurückschraubens ihrer Anleihekäufe beschließen dürfte. Das untermauerten auch starke Stimmungsdaten aus dem Nicht-Verarbeitenden Gewerbe für den Monat November sowie die Aufträge für die US-Industrie im Oktober.

Wie aus dem Arbeitsmarktbericht hervorging, schuf die US-Wirtschaft im November wesentlich weniger Arbeitsplätze als erwartet. Dies sei erstaunlich, da Unternehmen derzeit verstärkt versuchten Mitarbeiter einzustellen, hieß es. Dies könnte auf die Probleme hindeuten, denen der Arbeitsmarkt in der Pandemie-Erholung gegenüberstehe, insbesondere wenn die Verbreitung der Omikron-Variante zunehmen sollte. Auch die Stundenlöhne waren nicht so stark gestiegen wie gedacht. Dennoch habe sich die Erholung fortgesetzt und die Arbeitslosenquote sei erneut gesunken, konstatierte Helaba-Spezialist Ulrich Wortberg. Daher gebe es für die Fed wohl keinen Grund, von ihren Plänen abzurücken.

Die monatlichen Arbeitsmarktdaten gelten als wichtiger Gradmesser für die weitere Geldpolitik der Fed, deren nächste Sitzung in weniger als zwei Wochen stattfindet. Mit ihren Anleihekäufen hatte die Fed in der Vergangenheit - und zusätzlich forciert in der Corona-Krise - die Aktienmärkte erheblich gestützt. In der aktuellen Ausbreitung der Omikron-Variante sieht sie bisher nur ein Risiko. Zunehmend Kopfzerbrechen bereitet ihr indes eher die hohe Inflation. Angesichts der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise und der hohen Inflationsrate in den USA empfahl mittlerweile auch der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Straffung der lockeren Geldpolitik.

ASIEN

Die asiatischen Märkte geben am Montag nach.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Verlust von 0,36 Prozent bei 27.927,37 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland fällt aktuell (09:30 Uhr) um 0,50 Prozent auf 3.589,31 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong um 1,76 Prozent auf 23.349,38 Zähler abgibt.

In engen Grenzen uneinheitlich haben die asiatischen Aktienmärkte am Montag tendiert. Die US-Vorgaben lagen auf der schwachen Seite, die Indizes dort hatten am Freitag teils kräftiger nachgegeben, nachdem ein niedriger als erwartet ausgefallener Stellenaufbau in den USA nicht die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik gemindert hatte - auch weil zugleich die Arbeitslosenquote sank. Daneben blieb die Omikron-Variante des Coronavirus ein Thema.

In Japan ging es abwärts, gedrückt vor allem von Technologie- und E-Commerce-Aktien, die bereits an der Wall Street verkauft worden waren. Die Erwartung einer falkenhafteren Fed-Politik weckt bei den Anlegern Sorgen über das weltweite Wachstum.

Daneben standen die chinesischen Technologiegiganten besonders unter Abgabedruck, nachdem sie bereits am Freitag abverkauft worden waren. Die Anleger schickten die Aktien nach unten, weil die US-Regulierer neue Regeln aufgesetzt haben, denen zufolge ein Delisting ausländischer Aktien möglich ist, wenn bestimmte Anforderungen nicht erfüllt werden.

