ATX dürfte Erholung einleiten -- DAX höher erwartet -- Verluste in Asien - China mit Nachholbedaf nach der Feiertagspause

Der heimische Markt wird die neue Woche wohl zunächst mit Gewinnen begrüßen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein festerer Auftakt ab. In Fernost prägen - mit Ausnahme von China - mehrheitlich Verluste das Bild.

AUSTRIA

Die Wiener Börse legt im vorbörslichen Montagshandel zu.

Der ATX hatte am Freitag 0,59 Prozent auf 3.893,57 Punkte verloren.

Positiv dürfte sich der Erholungskurs der US-Börsen am Freitag auswirken. Aus Asien kommen unterdessen durchwachsene Vorgaben. "Der Markt bleibt im Spannungsfeld zwischen Zinsängsten auf der einen Seite sowie starken Unternehmensergebnissen und besseren Konjuktursignalen auf der anderen Seite", so ein Marktteilnehmer. Nach dem Wochenende nehme die Risikobereitschaft wieder etwas zu. Zugleich gilt der Markt als überverkauft.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden zum Wochenstart Gewinne erwartet.

Der DAX hatte den Freitagshandel 1,75 Prozent tiefer bei 15.099,56 Punkten beendet, vorbörslich zeigen sich Gewinne.

Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich im DAX am Montag damit eine leichte Stabilisierung ab. Ein erneuter Test der runden Marke von 15.000 Punkten scheint damit zunächst abgewendet, nachdem den Technologiewerten an der US-Börse Nasdaq ein versöhnlicher Wochenausklang gelungen war. "Zu Beginn der neuen Woche lautet das Motto erst einmal abwarten, wie sich der Ukraine-Konflikt entwickelt und abwarten, wie sich die Notenbanker äussern", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

Vor dem Wochenende tendierten die US-Börsen letztlich kaum bewegt, der Tech-Sektor blieb im Plus.

Der Dow Jones begann die Sitzung tiefer und wanderte dann weiter ins Minus. In der zweiten Handelshälfte konnte sich der US-amerikanische Leitindex erholen und beendete die Woche nur noch 0,06 Prozent niedriger bei 35.089,74 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies letztlich einen Aufschlag von 1,58 Prozent auf 14.098,01 Zähler aus, nachdem er bereits zum Start geklettert war.

Im Fokus der Anleger stand unter anderem ein sehr starker Arbeitsmarktbericht für Januar, denn die US-Wirtschaft setzte ihren Stellenaufbau fort. Besonders auf die weiter gestiegene Beschäftigung werde die US-Notenbank wohl "mit Freude schauen", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Der Bericht sei eine zusätzliche Legitimation für die Zinserhöhung im März. Nach dem Schock durch Meta, der am Donnerstag die Technologiebörse stark erschütterte, konnten Amazon, aber auch Snap die Fans von Wachstumswerten wieder beruhigen. Der weltgrößte Online-Händler verdiente im Weihnachtsquartal glänzend. Zudem bewältigte er die angekündigte Kostenlawine aufgrund des enormen Bedarfs an Personal und der hohen Investitionen in die Lieferlogistik besser als befürchtet - nicht zuletzt dank seines hochprofitablen Cloud-Geschäfts.

ASIEN

An den größten Börsen zeigen sich im Montagshandel uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07 Uhr MEZ 0,80 Prozent auf 27'219,96 Punkte.

Der Shanghai Composite hat angesichts der langen Feiertagspause von rund einer Woche unterdessen Nachholbedarf und legt am ersten Handelstag der Woche gegen den Trend. Hier geht es um 1,96 Prozent auf 3'427,49 Zähler aufwärts..

Rote Vorzeichen prägen unterdessen den Handel in Hongkong, oder verliert der Hang Seng moderate 0,34 Prozent auf 24.488,90 Indexpunkte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX