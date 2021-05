ATX etwas leichter -- DAX mit Gewinnen -- Märkte in Fernost legen zu

Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag ab. Im deutschen Handel werden Gewinne beobachtet. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenausklang aufwärts. Die US-Börsen zogen am Donnerstag an.

AUSTRIA

Anleger in Wien zeugen sich am Freitag zurückhaltend.

Der ATX bewegt sich bereits kurz nach dem Handelsstart 0,35 Prozent fester bei 3.321,76 Punkten, fällt dann aber leicht auf rotes Terrain.

Die Vorgaben aus den USA liefern Rückenwind. Dort haben die Börsen am Vortag höher geschlossen, der Dow Jones erreichte einen neuen Rekordstand.

Positive Impulse kamen außerdem bereits von Konjunkturdatenseite. Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im März deutlich gesteigert. Die Gesamtherstellung lag 2,5 Prozent höher als im Februar, Analysten hatten im Schnitt einen etwas geringeren Zuwachs um 2,2 Prozent erwartet. Zudem steht heute ein Redebeitrag von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Kalender. Tageshighlight ist aber der US-Arbeitsmarktbericht für April, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

Nachdem sie zuletzt einen Pausentag eingelegt hatte nimmt die Berichtssaison in Wien zum Wochenausklang wieder an Fahrt auf.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Freitag Gewinne.

Der DAX eröffnet den Handel mit einem Plus von 0,99 Prozent auf 15.348,32 Punkte. Auch anschließend zeigt er sich stärker.

Am Ende einer von starken Schwankungen geprägten ersten Maiwoche zeichnet sich aktuell für den DAX ein Gewinn ab. Allerdings geht der Trend - im Unterschied zur Wall Street - am deutschen Aktienmarkt aktuell nicht mehr aufwärts, seit Wochen schon pendelt der deutsche Leitindex zwischen etwa 14'800 Punkten und dem Rekordhoch von gut 15'501 Zählern auf und ab.

"Nach den Zinsdiskussionen in dieser Woche wird dem heutigen Arbeitsmarktbericht noch mehr Beachtung zuteil werden", erwartet nicht nur Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Anleger und Analysten rechneten für den April nicht nur mit einem weiteren Anstieg der Beschäftigtenzahl, sondern auch mit dem bisher stärksten Stellenaufbau in diesem Jahr überhaupt.

"Je stärker der Bericht ausfällt, desto lauter dürften die Falken nach einer Straffung der Geldpolitik rufen", vermutet Altmann jedoch. Im Börsenjargon werden als Falken Fed-Mitglieder bezeichnet, die sich für eine strengere Geldpolitik und damit auch eher für wieder höhere Zinssätze aussprechen, um die Inflation in Schach zu halten. Im Gegenzug dazu gibt es die so genannten Tauben, die eine lockerere Geldpolitik befürworten und die Zinsen niedrig halten wollen, um das Wirtschaftswachstum zu stimulieren.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag freundlich.

So eröffnete der Dow Jones wenig bewegt, konnte anschließend jedoch zulegen und dabei zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch bei 34.561,29 Punkten erreichen. Er verabschiedete sich schließlich 0,92 Prozent stärker bei 34.546,10 Punkten in den Feierabend. Dagegen startete der NASDAQ Composite gab zum Start etwas nach und bewegte sich auch anschließend auf rotem Terrain. Bis zum Handelsende schaffte er jedoch den Sprung in die Gewinnzone und notierte letztlich mit plus 0,37 Prozent bei 13.632,84 Zählern.

Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben am Donnerstag nach anfänglicher Zurückhaltung wieder zugegriffen. Angesichts erneut robuster Signale vom US-Arbeitsmarkt , welche wieder Zins- und Inflationssorgen begünstigten, hielt sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen. Zudem wurden Unternehmensnachrichten überwiegend negativ aufgenommen.

In der letzten Aprilwoche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich zurückgegangen, wobei das US-Arbeitsministerium den Wert der Vorwoche nach oben revidierte. Bereits am Mittwoch hatte der Arbeitsmarktdienstleister ADP für den April den stärksten monatlichen Stellenzuwachs in der Privatwirtschaft seit September 2020 berichtet. Analysten hatten zwar mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet. Allerdings fiel der Stellenaufbau im März noch höher aus als zunächst ermittelt.

ASIEN

Die Börsen in Asien tendieren am Freitag auf grünem Terrain.

In Tokio schafft es der Nikkei um 0,15 Prozent nach oben auf 29.376,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite 0,42 Prozent ins Plus auf 3.455,79 Zähler.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,52 Prozent auf 28.787,11 Indexpunkte. (7.04 Uhr MESZ)

Vor den US-Arbeitsmarktdaten für April am Nachmittag habe Zurückhaltung geherrscht, begründete Analyst Jefrey Halley vom Broker Oanda die Entwicklung. Marktteilnehmer rechnen mit starken Zahlen. Für die Börsen könnten die Folgen davon weniger gut sein. "Vor dem Hintergrund der zunehmenden Diskussionen über eine mögliche Überhitzung der US-Konjunktur und damit verbundene Inflationsrisiken sind solche positiven Konjunkturdaten durchaus ambivalent", hieß es von der LBBW. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview gesagt, dass höhere Zinsen zur Vermeidung einer Überhitzung der amerikanischen Wirtschaft nötig werden könnten, hatte diese Aussagen später aber wieder relativiert.

Starke Konjunkturdaten gab es aus China. Der Außenhandel legte im April weiter deutlich zu. Die Exporte kletterten in US-Dollar berechnet um 32,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und damit noch etwas stärker als im Vormonat, wie der chinesische Zoll am Freitag in Peking berichtete. Experten hatten eine leichte Abschwächung im Exportwachstum erwartet, die sich aber nicht einstellte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid hoben zudem den Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Chinas hervor. Dieser war im April ebenfalls stärker als erwartet gestiegen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX