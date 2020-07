ATX im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt zeigt sich am Dienstag schwächer. Der DAX bewegt sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Tendenz. An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Montag kauffreudig.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt legt nach der Rally am Vortag eine Verschnaufpause ein.

Der ATX tendierte bereits kurz nach Handelsbeginn in der Verlustzone und gibt derzeit 1,41 Prozent nach auf 2.309,96 Punkte.

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Frühhandel klar im Minus tendiert. Nach der Kursrally vom Vortag kehrte damit die Vorsicht wieder an den heimischen Aktienmarkt zurück. Zum Wochenauftakt war der österreichische Leitindex in einem starken europäischen Börsenumfeld um mehr als drei Prozent nach oben gezogen.

Bereits bekannt wurde in der Früh, dass sich die deutsche Industrieproduktion im Mai etwas von dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise erholt hat.

Auf Unternehmensseite blieb es bisher weitgehend ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag schwächer.

Der DAX eröffnete den zweiten Handelstag der Woche 0,58 Prozent tiefer bei 12.660,09 Zählern und fällt im Verlauf weiter zurück.

Der DAX legt am Dienstag nach dem jüngsten Satz nach oben erst einmal eine Verschnaufpause ein.

Am Montag hatten starke Kursgewinne an den Aktienmärkten in China und Hongkong auch die europäischen Börsen angetrieben. Angefeuert wurde die Rally in Asien von einem Bericht der chinesischen Finanzzeitung "Securities Times", der Reformen des chinesischen Aktienmarktes und eine hohe Liquidität als positiv für Aktien hervorhob. Diese Aussagen und die stabile wirtschaftliche Erholung haben den Analysten der Bank Credit Suisse zufolge die Zuversicht der Anleger gestärkt, dass die Rally noch lange anhalten könnte.

Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht den DAX weiter in einer guten Verfassung, wenngleich das Potenzial zumindest mit Blick auf diesen Dienstag erst einmal begrenzt sein könnte. Kleinere Gewinnmitnahmen erscheinen nach dem jüngsten Anstieg möglich.

WALL STREET

Nach dem langen Wochenende präsentierte sich der US-Handel am Montag deutlich fester.

Der US-Leitindex Dow Jones hatte den Montagshandel freundlich eröffnet und verblieb auch anschließend in der Gewinnzone. Letztlich schloss er 1,78 Prozent höher bei 26.287,03 Punkten. Auch der NASDAQ Composite war fester gestartet und legte dann weiterhin zu, bis er schließlich 2,21 Prozent stärker bei 10.433,65 Einheiten in den Feierabend ging.

Rückenwind kam vor allem aus China, wo die Börsen am Montag eine Hausse erlebten, aber auch von den europäischen Märkten.

Konjunkturoptimismus lenkte die Aufmerksamkeit der Anleger von der steigenden Zahl der Corona-Infektionen in den USA ab. Beobachter verwiesen besonders auf die in jüngster Zeit wieder merklich besseren chinesischen Wirtschaftsdaten. In Europa hat am Montag der Einzelhandelsumsatz im Euroraum für Mai positiv überrascht. Die deutschen Auftragseingänge zogen im Mai ebenfalls kräftig an, jedoch weniger stark als erwartet.

In den USA wurde kurz nach Handelsbeginn der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Juni veröffentlicht - er stieg auf 47,9 von 37,5 Punkten. Vorläufig war für Juni ein Wert von 46,7 ermittelt worden. Kurz darauf folgte sein vom ISM ermitteltes Pendant. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 57,1 (Vormonat: 45,4).

Unter den Einzelwerten setzte sich der Höhenflug einiger schwergewichteter US-Technologieaktien mit weiteren Rekordständen fort.

ASIEN

Am Dienstag finden die wichtigsten asiatischen Indizes keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,67 Prozent nach auf 22.561,50 Punkte.

Der Shanghai Composite verbucht derweil ein Plus von 1,32 Prozent auf 3.376,79 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,12 Prozent höher bei 26.371,55 Einheiten.

Die fernöstlichen Börsen haben sich am Dienstag ohne einheitliche Tendenz präsentiert. Nach den starken Gewinnen am Montag und in der Vorwoche kam es an einigen Handelsplätzen zu einem Rücksetzer. Die chinesischen Festlandsbörsen legten jedoch weiter zu. Am Montag hatte der die 300 wichtigsten Unternehmen umfassende CSI 300 den höchsten Stand seit rund fünf Jahren erreicht.

Die Aktien an den chinesischen Festlandsbörsen hätten an die Gewinne vom Vortag angeknüpft, allerdings sei der Anstieg etwas moderater gewesen, merkte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets an.

Trotz der leichten Abgaben an einigen Handelsplätzen gilt die Stimmung an den Märkten als weiterhin gut. "Die Anleger gehen derzeit davon aus, dass in der Corona-Pandemie das Schlimmste hinter uns liegt", schrieb Marktanlayst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader in einer Markteinschätzung. "Zudem schüren die jüngsten Konjunkturdaten die Hoffnung, dass sich die Weltwirtschaft auf einem stabilen Erholungskurs befindet."

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX