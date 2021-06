Wall Street in Grün erwartet -- ATX gibt nach -- DAX mit leichten Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich im Minus

Die Wall Street zeigt sich vorbörslich freundlich. Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag schwächer. Der deutsche Leitindex wechselt ins Plus. Die Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Dienstag Verluste.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Der Leitindex ATX notierte bereits kurz nach Handelsstart im Minus und behält seine negative Tendenz anschließend bei.

In der Früh veröffentlichte Konjunkturdaten aus Deutschland dürften etwas belastet haben. So hat die deutsche Wirtschaft ihre Produktion im April angesichts von Engpässen bei einigen Vorprodukten überraschend gedrosselt.

Zudem haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Juni überraschend eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel gegenüber dem Vormonat um 4,6 Punkte auf 79,8 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten hingegen einen leichten Anstieg auf 86,0 Punkte erwartet.

Unternehmensseitig rückte die OMV in den Fokus. Der heimische Erdöl- und Gaskonzern verkauft seine slowenischen Tankstellen an die ungarische MOL-Gruppe.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kommt am Dienstag nicht wirklich vom Fleck.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,02 Prozent schwächer bei 15.674,41 Punkten. Im Verlauf konnte er zunächst ins Plus klettern, fiel dann aber wieder auf rotes Terrain. Anschließend gelingt es ihm vorerst, sich in der Gewinnzone zu halten.

Am Morgen veröffentlichte Konjunkturdaten aus Deutschland fielen schwächer als erwartet aus. Im April sank die Gesamtproduktion, während Volkswirte mit einem leichten Zuwachs gerechnet hatten. Derweil haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Juni überraschend eingetrübt. Das Stimmungsbarometer fiel gegenüber dem Vormonat um 4,6 Punkte auf 79,8 Punkte - Analysten hatten hingegen einen leichten Anstieg auf 86,0 Punkte erwartet.

Der DAX hatte die Woche mit einem weiteren Rekord von 15.732 Punkten begonnen, war dann aber wie am Freitag wieder unter 15.700 Punkte zurückgefallen. Für die Charttechnik-Experen der UBS ist der Aufwärtstrend im DAX jedoch weiter intakt. Die Experten der Credit Suisse sehen die Anleger nun fokussiert auf die US-Verbraucherpreisdaten am Donnerstag und ihre möglichen Signale für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank. Sie rechnen mit einer anhaltend lockeren Hand der Fed und sind weiter optimistisch für Aktien - gerade in Deutschland, Großbritannien und Spanien.

WALL STREET

Die Wall Street präsentiert sich im vorbörslichen Dienstagshandel freundlich.

Der Dow Jones tendiert vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie. Der NASDAQ Composite wird im Plus erwartet.

Zuletzt haben sich die Indizes zwar nur innerhalb einer engen Bandbreite bewegt, notieren aufgrund der sich schnell erholenden US-Wirtschaft und der andauernden Unterstützung durch die US-Notenbank aber nahe ihren Rekordniveaus. Die Marktbewegungen hätten sich in den vergangenen Wochen wegen der schwindenden Inflationsängste wieder normalisiert, heisst es. Doch stehe das Thema Inflation weiter im Fokus und dürfte für einen insgesamt volatilen Handel sorgen.

"Sowohl an den Anleihen- als auch an den Aktienmärkten wird verstärkt darauf geachtet, ob es sich um einen temporären Anstieg der Inflation handelt, oder ob es zu einer dauerhaft höheren Inflation kommt", so David Donabedian, Chief Investment Officer bei CIBC Private Wealth Management.

ASIEN

Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag negative Vorzeichen aus.

In Tokio ging es für den Nikkei letztlich um 0,19 Prozent auf 28.963,56 Punkte runter.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite um 0,54 Prozent auf 3.580,11 Einheiten nach. Der Hang Seng in Hong Kong notierte zum Handelsende marginale 0,02 Prozent tiefer bei 28.781,38 Zählern.

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag nach einem freundlichen Beginn ins Minus gedreht. Die Anleger warteten auf weitere Hinweise, inwieweit die Konjunkturerholung von den Folgen der Corona-Pandemie die Inflation schürt und so die fast weltweit lockere Geldpolitik gefährden könnte - steigende Zinsen sind Gift für Aktien, da sie festverzinsliche Wertpapiere wie etwa Anleihen begünstigen.

Allerdings verloren die Ölpreise, die als wichtiger Indikator für die Konjunkturerwartungen gelten, nach ihren mehrjährigen Höchstständen zu Wochenbeginn wieder etwas an Boden. Zudem liegt einem Marktstrategen zufolge die Messlatte für eine Straffung der US-Geldpolitik recht hoch.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX