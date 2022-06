ATX unterhalb der Nulllinie -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schließen in Grün

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte auf rotem Terrain.

Der ATX notierte kurz nach Start noch im Plus, rutschte dann aber schon bald in die Verlustzone ab. Derzeit bewegt er sich in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag dürften sich die Anleger nicht allzu stark exponieren und sich zurückhaltend zeigen. Es wird erwartet, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm beenden wird und somit den Boden bereitet für eine Zinserhöhung im Juli.

Erste Daten in der Früh fielen verhalten aus: Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im April leicht gesteigert. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtherstellung um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten mit einem deutlicheren Zuwachs um 1,2 Prozent gerechnet. Weiters stehen keine wichtigen Veröffentlichungen auf dem Programm, schreiben die Marktexperten der Helaba.

Unter den Einzelwerten stehen die Papiere des Stahlproduzenten voestalpine im Fokus. Der Linzer Konzern hat im Geschäftsjahr 2021/22 einen Rekordgewinn erwirtschaftet, wie die voestalpine heute bekannt gab.

DEUTSCHLAND

Die Richtungssuche des DAX geht am Mittwoch weiter.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,27 Prozent höher bei 14.595,78 Punkten, fällt dann aber ins Minus zurück.

Nach dem Auf und Ab der vergangenen beiden Tage startete der deutsche Leitindex freundlich in den Tag mit einem Test der Marke von 14.600 Zählern, der Schwung ging aber schon in den Anfangsminuten wieder verloren.

Etwas Rückenwind kam zunächst von der Wall Street, wo es am Vorabend nach dem europäischen Handelsende noch deutlich aufwärts gegangen war. Anleger blieben dann aber in der Defensive vor wichtigen Ereignissen, die in den kommenden Tagen anstehen. Am Donnerstag wird erwartet, dass die EZB ihre geldpolitische Wende einleitet - mit einer möglichen ersten Zinsanhebung dann im Juli. Am Freitag stehen außerdem die jüngsten Verbraucherpreise aus den USA auf der Agenda.

"Die Anleger versuchten derzeit, eine Balance herzustellen zwischen der Angst vor einer Rezession und der Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht", sagte der Barclays-Marktstratege Emmanuel Cau. Ohne einen entscheidenden Rückgang der Verbraucherpreise gehe der Druck, unter dem die Notenbanken stehen, aber so schnell nicht zu Ende. "Bis die Auswirkungen einer strafferen Politik klarer werden, könnten die Märkte nervös bleiben, da der Weg zu einer sanften Landung schmal ist", so der Experte

WALL STREET

Die Wall Street hat sich am Dienstag nach einem volatilen Verlauf für die Plus-Seite entschieden.

Der Dow Jones wechselte nach einem negativen Start mehrmals das Vorzeichen. Letztlich überwogen dann doch die Käufer und der US-Leitindex beendete die Sitzung 0,80 Prozent höher bei 33.180,14 Punkten. Auch der NASDAQ Composite konnte ins Plus drehen und schloss 0,94 Prozent stärker bei 12.175,23 Zählern.

Die Anleger waren nach wie vor sehr nervös und die Stimmung schwankte zwischen Optimismus und Pessimismus. Von einer klaren Richtung ließ sich daher nicht sprechen. Immer wieder flammten Sorgen auf, dass die Politik der Notenbanken zur Eindämmung der hohen Inflation über das Ziel hinausschießen und den wirtschaftlichen Aufschwung ausbremsen oder gar wieder zunichte machen könnte, hieß es.

Unsicherheit herrschte besonders angesichts der Frage, wie stark und wie schnell sich die Notenbanken gegen die hohe Inflation stemmen. Die Europäische Zentralbank dürfte am Donnerstag das Ende ihrer Wertpapierkäufe beschließen und eine erste Zinsanhebung signalisieren. Mitte Juni steht die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) an. In Australien hatte an diesem Dienstag die dortige Notenbank überrascht und die Leitzinsen stärker als erwartet angehoben.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Mittwoch nach oben.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei letztlich um 1,04 Prozent auf 28.234,29 Punkte zu.

Der Shanghai Composite stieg derweil um 0,68 Prozent auf 3.263,79 Zähler. Der Hang Seng zog deutlich um 2,24 Prozent auf 22.014,59 Einheiten an.

Vor allem die Technologiewerte zeigten sich mit Gewinnen, nachdem diese zuletzt mit den anhaltenden Zinssorgen unter Druck gestanden hatten. Die Gewinnerliste wurde vom Hang-Seng-Index in Hongkong angeführt. Teilnehmer verwiesen hier auf die gute Entwicklung der chinesischen Technikwerte an der Wall Street.

Gesucht waren Aktien von Spiele-Entwicklern, nachdem China am Dienstag nach längerer Zeit wieder 60 Online-Spiele zur Veröffentlichung zugelassen hat. Dies könnte eine Lockerung der Regularien über den Online-Spielesektor signalisieren, so die Analysten von KGI Securities. Es könnte auch Anlass für vorsichtigen Optimismus sein, dass Pekings hartes Durchgreifen auch in anderen Sektoren nachlasse.

