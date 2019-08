Asiens Börsen freundlich

In Asien weisen die Märkte am Donnerstag Gewinne aus. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch letztlich leichter. Der DAX erholte sich etwas von seinen Abgaben am Vortag. An der Wall Street herrschte zur Wochenmitte Zurückhaltung.

AUSTRIA

Die Wiener Börse konnte sich am Mittwoch nicht auf grünem Terrain halten.

Der ATX tendierte im frühen Handel zunächst um seinen Vortagesschlusskurs, schaffte am Mittag aber den Sprung in die Gewinnzone. Am Nachmittag ging es dann allerdings doch wieder bergab. Zum Ertönen der Schlussglocke blieb schließlich ein kleines Minus von 0,41 Prozent bei 2.878,41 Einheiten an der Kurstafel stehen.

Der Handelsstreit zwischen China und den USA bleibt ebenso wie das Ringen um den Brexit ein wichtiges Thema. Die überraschend schwache Entwicklung der Industrieproduktion in Deutschland hatte nur sehr beschränkt Auswirkungen auf die Stimmung an den Börsen.

In Wien haben derweil heimische Konzerne Geschäftsberichte präsentiert. Der Technologie- und Stahlkonzern voestalpine musste im ersten Quartal seines Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang und einen deutlichen Einbruch beim Gewinn hinnehmen. Auch der Kunststoffkonzern Polytec ist Zulieferer für die Autoindustrie und nannte die Umstellung bei Abgas-Standards im Vorjahr als Grund für Belastungen. Operativ lag das Ergebnis unter den Vorquartalen, der Jahresausblick wurde aber bestätigt. Der Faserkonzern Lenzing verzeichnete im ersten Halbjahr zwar ein leichtes Umsatzplus, der Gewinn ging allerdings wie erwartet deutlich zurück.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Mittwoch.

Der DAX startete höher und konnte auch im Anschluss weiter Boden gutmachen. Am Nachmittag kam er zwar von seinen Tageshochs etwas zurück, ging aber dennoch mit einem Zuwachs von 0,71 Prozent bei 11.650,15 Punkten in den Feierabend.

Der deutsche Leitindex hatte seinen deutlichen Gewinn von Mittwochmittag in der Folgezeit halbiert, konnte dann aber doch nochmal etwas klettern. Ein Händler verwies in diesem Zusammenhang auf die gegenwärtige Nervosität im Markt wegen der jüngsten Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China.

Die jüngste Eskalationsspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China hatte die Börsen in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen. Zwar habe Peking die Märkte mit der leichten Aufwertung des Yuan etwas beruhigen können, die Situation bleibe aber angespannt, stellte Milan Cutkovic von AxiTrader fest. Die Anleger müssten jederzeit damit rechnen, dass US-Präsident Trump wieder in die Offensive geht, fügte der Marktanalyst hinzu. Solange der DAX unter der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten bleibe, behielten die "Bären" die Kontrolle, so Cutkovic.

Auf Unternehmensseite stand die Berichtsaison mit zahlreichen Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Allein aus dem DAX öffneten der Reifenhersteller Continental, der Rückversicherer Munich Re, der Energiekonzern E.ON und der Bezahldienstleister Wirecard ihre Bücher.

WALL STREET

Nach der Erholung vom Dienstag scheuten Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte das Risiko.

Der US-Leitindex Dow Jones bewegte sich zu Handelsbeginn im Minus, reduzierte dieses im Verlauf aber. So ging er 0,09 Prozent leichter bei 26.007,07 Punkten in den Feierabend. Daneben konnte sich der NASDAQ Composite ins Plus vorarbeiten, nachdem er zum Start noch deutlich eingebüßt hatte. Er schloss schlussendlich 0,38 Prozent höher bei 7.862,83 Zählern.

Nach starken Kursverlusten gleich zu Beginn des Handels haben sich die US-Indizes am Mittwoch im Verlauf unter Schwankungen immer weiter nach oben gearbeitet. Selbst der Dow-Jones-Index, der zunächst um über 2 Prozent abgerutscht war, schaffte so am Ende fast noch in positives Terrain. Für Entspannung sorgten zunehmende Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank, um befürchtete negative Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China auf die Konjunktur entgegenzuwirken.

Am US-Zinsterminmarkt wird mittlerweile die Wahrscheinlichkeit für eine weitere, diesmal grosse Zinssenkung in den USA im September um einen halben Prozentpunkt bei 35 Prozent gesehen, verglichen mit 2 Prozent vor Wochenfrist. Erst in der Vorwoche waren die Zinsen um einen viertel Punkt gesenkt worden.

Anfangs hatten Konjunktursorgen den Markt wieder voll im Griff und drückten auf die Kurse. Befeuert wurden die Ängste vor einer globalen Wirtschaftsflaute und möglicherweise auch einem Abwertungswettlauf von der Betriebsamkeit der Notenbanken. Allein am Dienstag wurden in Neuseeland, Thailand und Indien die Leitzinsen gesenkt und das teils überraschend und stärker als erwartet.

Dass die Erwartung einer drastischen Zinssenkung steige, spiegele wider, welchen konjunkturellen Schaden viele Anleger von den ab 1. September angekündigten zusätzlichen 10-prozentigen Strafzöllen auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar befürchteten, hiess es im Handel. Vom eigentlichen Auslöser der Konjunktursorgen, dem Handelsstreit zwischen den USA und China, gab es derweil nichts Neues.

Von den Unternehmen kamen am Mittwoch keine positiven Impulse. Dass Walt Disney die Erwartungen für das vergangene Geschäftsquartal trotz des Erfolgsfilms "Avengers: Endgame" klar verfehlte, ließ die Aktien des Unterhaltungsriesen absacken.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag mit grünen Vorzeichen.

In Japan steht der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,49 Prozent höher bei 20.617,51 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite ebenfalls fester: Er notiert 0,91 Prozent im Plus bei 2.793,93 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,67 Prozent auf 26.170,41 Indexeinheiten.

Die Sorgen um einen von China losgetretenen Abwertungswettlauf der asiatischen Währungen gehen um Donnerstag etwas zurück. In der Folge legen die Aktienkurse an den Börsen der Region überwiegend zu. Die chinesische Notenbank hatte den Renminbi etwas höher gestellt als vom Markt erwartet. Gleichwohl wurde der Referenzkurs des US-Dollar mit 7,0039 Yuan wieder über der psychologisch wichtigen Marke von 7 festgestellt. Der Referenzkurs des Renminbi ist damit der niedrigste seit 2008. Da Devisenhändler mit einem noch tieferen Referenzkurs gerechnet hatten, interpretieren Aktienhändler, dass es China nicht auf einen Währungskrieg anlege. Am Montag hatte eine massive Abwertung des Renminbi die globalen Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt.

Dass der Renminbi-Wechselkurs überhaupt gesunken ist, mag angesichts guter Handelsdaten in China verwundern. Gleichwohl kommen diese an den Börsen gut an. Denn sie zeigen, dass der Handel trotz des Disputs mit den USA floriert und die Nachfrage nicht nennenswert zurückgeht. Denn China hat im Juli unerwartet mehr Waren ins Ausland exportiert. Die Exporte erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent, nachdem sie im Juni noch um 1,3 Prozent gefallen waren. Analysten hatten dagegen für Juli mit einem erneuten Rückgang um 2 Prozent gerechnet. Die Importe schrumpften allerdings weiter um 5,6 Prozent, nachdem sie im Juni um 7,3 Prozent zurückgegangen waren. Der Handelsbilanzüberschuss fiel damit deutlich höher als gedacht aus. "Die Angst um den Handel ist nach wie vor hoch und wirkt sich auf die Aktienkurse aus", will Marktstratege Alfonso Esparza von Oanda aber keine Entwarnung geben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa