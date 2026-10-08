ATX und DAX starten leichter -- Asiens Börsen schwächer

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach.

So eröffnete der ATX mit einem Abschlag.

Die weiter anziehenden Ölpreise belasten die Stimmung, hieß es aus dem Handel. Negative Vorgaben hatten zudem die US-Börsen geliefert. Weiters hat sich laut Helaba-Experten die Situation am europäischen Rentenmarkt nicht weiter verbessern können, die Euroraum-Spreads haben sich vielmehr wieder ausgeweitet - wenn auch nur leicht.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage AGRANA ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

So startete der DAX 0,88 Prozent leichter bei 24.884,62 Zähler. Damit fällt die runde Marke von 25.000 Punkten, der sich der deutsche Leitindex bereits am Vortag genähert hatte.

Nach dem schwachen Vortag dürfte sich der DAX am Donnerstag mit einer Stabilisierung schwer tun. "Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der DAX am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüsst. "Öl, Anleihen, Frankreich: Der DAX erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte.

Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

WALL STREET

An der Wall Street ließen sich nach den jüngsten Höchstständen Gewinnmitnahmen beobachten.

So gab der Dow Jones zur Wochenmitte um 0,66 Prozent auf 51.179,22 Punkte nach.

Gleiches galt für den technologielastigen NASDAQ Composite, der mit einem Abschlag von 0,22 Prozent bei 27.538,69 Zählern in den Feierabend ging.

Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten wieder steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 2002. Dies nährt Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed.

Zwar haben die Öl-Transporte durch die Straße von Hormus in den vergangenen Wochen zugenommen, allerdings wurde ein Anstieg der Angriffe auf Öltanker registriert. So meldete die britische Schifffahrtsbehörde UK Maritime Trade Operations für den gerade erst begonnen Monat Oktober mindestens neun Angriffe. Das entspricht der Hälfte aller Angriffe, die im Vormonat in dieser Wasserstraße und im Persischen Golf zusammen registriert wurden. Die Ölpreise legten wieder zu und an den Anleihemärkten stiegen die Renditen erneut.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost folgen am Donnerstag den negativen Vorgeben der Wall Street.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:36 Uhr) einen Verlust von 0,88 Prozent bei 69.419,93 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,27 Prozent auf 3.831,84 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,69 Prozent auf 23.963,31 Punkte ab.

Marktteilnehmer verweisen auf die negativen US-Vorgaben und das hohe Niveau der Ölpreise und Anleiherenditen. An der Wall Street hatten Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen, nachdem S&P 500 und NASDAQ am Tag zuvor neue Rekordstände erklommen hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX